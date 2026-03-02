Morgan Stanley собирается открыть криптобанк

Финансовая группа Morgan Stanley подала заявку в Управление валютного контролера США (OCC) на создание трастового банка, который будет специализироваться на операциях с криптовалютами. Об этом пишет The Crypto Times.

Что банк будет предлагать клиентам

Дочерний банк Morgan Stanley намерен предлагать клиентам услуги хранения, покупки, продажи, перевода и обмена цифровых токенов, указано в заявке на лицензию.

Банк также хочет оказывать услуги стейкинга в режиме доверительного управления. Morgan Stanley объяснил решение создать криптобанк «значительными объемами криптоактивов» у своих клиентов — все эти средства хранятся у сторонних провайдеров, а не на платформах финансовой группы.

Ранее холдинг сообщал, что хочет запустить собственный криптокошелек, где клиенты смогут хранить криптовалюты и токенизированные реальные активы, в том числе токенизированные акции.

Недавнее исследование компании River показало, что из 25 крупнейших американских банков больше половины или уже предоставляют криптовалютные услуги или их анонсировали.

Morgan Stanley пока только тестирует торговлю цифровыми валютами на отдельных клиентах, тогда как некоторые конкуренты, например, Citigroup, уже открыли клиентам возможность хранить биткоины.

Один из крупнейших банков США JPMorgan недавно тоже анонсировал запуск криптовалютной торговли. Запуск криптосервисов происходит на фоне борьбы вокруг законопроекта о регулировании криптовалют CLARITY.

Рассмотрение в Конгрессе замедлилось из-за споров относительно доходности стейблкоинов. Крупные банки и банковские ассоциации выступают против того, чтобы разрешить клиентам получать проценты от хранения стейблкоинов, аргументируя тем, что боятся бегства вкладчиков и потери нескольких триллионов долларов.