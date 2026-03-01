Multi от Минфин
1 марта 2026, 14:09 Читати українською

Проблемы мобилизации будут решать путем увеличения привлечения иностранных граждан к выполнению боевых задач

В Украине разработан стратегический план, призванный стабилизировать ситуацию с мобилизацией и минимизировать случаи самовольного ухода с частей (СЗЧ). Одним из ключевых инструментов для укрепления обороноспособности станет активнее рекрутирование иностранных добровольцев в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время совместного брифинга с министершей обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериу, сообщает РБК-Украина.

Проблемы мобилизации будут решать путем увеличения привлечения иностранных граждан к выполнению боевых задач
Фото: Михаило Федоров

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Комплексный подход и привлечение иностранцев

По словам Федорова, новая стратегия уже прошла этап проверки и краш-тестов в непосредственных дискуссиях с боевыми командирами и профильными военными экспертами. План предусматривает создание благоприятных условий для того, чтобы количество иностранных граждан, готовых выполнять боевые задания в составе ВСУ, существенно выросло.

«Наш комплексный план решения проблем с СЗЧ и мобилизацией включает конкретные решения о том, как сделать так, чтобы к обороне Украины было привлечено больше иностранцев», — отметил министр.

График реализации

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что на четвертом году полномасштабной войны накопилось немало системных проблем, требующих не скорых, а глубоких и взвешенных решений. Публичное введение конкретных шагов начнется в ближайший период.

«В течение следующих месяцев мы будем последовательно внедрять эти решения. Многие изменения уже происходят, но сейчас вопросы мобилизации и привлечения новых сил моим личным фокусом внимания», — добавил Федоров.

Контекст: СВЧ и военный учет

Проблема комплектования подразделений и соблюдения дисциплины остается одним из самых больших вызовов для сил обороны. Ранее министр сообщал о критической статистике: около 2 миллионов украинцев находятся в розыске из-за нарушения правил военного учета, что подчеркивает необходимость поиска дополнительных человеческих ресурсов, в том числе за рубежом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BigBend
BigBend
1 марта 2026, 14:39
#
Зарплата у військовослужбовців менше, ніж на касі в АТБ. Добровольців на такі умови немає і не буде.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 27 незарегистрированных посетителей.
