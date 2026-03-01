В воскресенье, 1 марта, в приложении monobank произошел сбой. Пока не работают базовые операции. Об этом сообщается в приложении банка.
В работе monobank произошел сбой: какие функции недоступны
Какие сервисы недоступны
Из-за технических проблем сейчас недоступны:
- переводы с карты на карту
- палатки по реквизитам
- пополнение мобильного телефона
В техслужбе отметили, что над проблемой уже работают и в ближайшее время приложение заработает в штатном режиме.
Источник: Минфин
