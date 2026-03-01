В работе monobank произошел сбой: какие функции недоступны

В воскресенье, 1 марта, в приложении monobank произошел сбой. Пока не работают базовые операции. Об этом сообщается в приложении банка.

Какие сервисы недоступны

Из-за технических проблем сейчас недоступны:

переводы с карты на карту

палатки по реквизитам

пополнение мобильного телефона

В техслужбе отметили, что над проблемой уже работают и в ближайшее время приложение заработает в штатном режиме.