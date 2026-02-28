Украинцы уплатили 1,7 млрд грн налога на недвижимость в январе — поступления выросли на 16%

В январе 2026 года владельцы недвижимости перечислили в бюджеты общин более 1,7 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что на 16% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. О росте поступлений сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).

Свой вклад в местные бюджеты внесли более 131 тысячи налогоплательщиков.

Лидеры по объемам платежей

Традиционно самые большие суммы поступили от владельцев имущества в столице и крупных областях:

Киев — 382,1 млн грн;

Киевская область — 166,7 млн грн;

Львовская область — 165,4 млн грн;

Днепропетровская область — 164,9 млн грн.

Кто и за что должен платить?

Налог начисляется физическим и юридическим лицам, владеющим жилой или нежилой недвижимостью, площадь которой превышает установленные льготные лимиты. Облагается только «лишняя» площадь, выходящая за пределы нормы:

Для квартир: более 60 кв. м.

Для домов: более 120 кв. м.

Для смешанных типов имущества (квартира+дом): более 180 кв. м.

Как рассчитывается сумма?

Ставку налога определяют местные органы власти, поскольку эти средства остаются в распоряжении общин. Максимальный размер ставки не может превышать 1,5% минимальной заработной платы (установленной на 1 января отчетного года) за каждый «квадрат» сверх нормы.

Начисление осуществляет налоговая служба, которая направляет владельцам соответствующие уведомления-решения.