В январе 2026 года владельцы недвижимости перечислили в бюджеты общин более 1,7 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что на 16% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. О росте поступлений сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).
Украинцы уплатили 1,7 млрд грн налога на недвижимость в январе — поступления выросли на 16%
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Свой вклад в местные бюджеты внесли более 131 тысячи налогоплательщиков.
Лидеры по объемам платежей
Традиционно самые большие суммы поступили от владельцев имущества в столице и крупных областях:
- Киев — 382,1 млн грн;
- Киевская область — 166,7 млн грн;
- Львовская область — 165,4 млн грн;
- Днепропетровская область — 164,9 млн грн.
Кто и за что должен платить?
Налог начисляется физическим и юридическим лицам, владеющим жилой или нежилой недвижимостью, площадь которой превышает установленные льготные лимиты. Облагается только «лишняя» площадь, выходящая за пределы нормы:
- Для квартир: более 60 кв. м.
- Для домов: более 120 кв. м.
- Для смешанных типов имущества (квартира+дом): более 180 кв. м.
Как рассчитывается сумма?
Ставку налога определяют местные органы власти, поскольку эти средства остаются в распоряжении общин. Максимальный размер ставки не может превышать 1,5% минимальной заработной платы (установленной на 1 января отчетного года) за каждый «квадрат» сверх нормы.
Начисление осуществляет налоговая служба, которая направляет владельцам соответствующие уведомления-решения.
Комментарии