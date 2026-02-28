Нефтяной рынок под прицелом: что означает удар Трампа по Ирану для мировой энергетики

Решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану создает беспрецедентные риски для значительной части мировых поставок нефти. Хотя рынки сейчас закрыты по выходным, геополитический шок уже заставляет аналитиков готовиться к турбулентности. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исламская Республика добывает около 3,3 млн баррелей в сутки (3% мировой добычи), являясь четвертым по величине производителем в ОПЕК. Однако стратегическое значение страны значительно выше ее контроля над ключевыми логистическими артериями.

Главные «болевые точки» для рынка нефти

1. Добыча и активы Ирана

Несмотря на многолетние санкции, Иран нарастил добычу менее 2 млн баррелей в 2020 году до современных 3,3 млн. Около 90% иранского экспорта идет в Китай через сеть частных нефтеперерабатывающих заводов.

НПЗ Абадан — старейший завод страны, перерабатывающий более 500 000 баррелей в сутки.

Остров Харг — главный логистический хаб в Персидском заливе, через который проходит более 2 млн баррелей в сутки. В субботу иранские СМИ сообщили о взрыве на острове, однако официального подтверждения поражения именно нефтяного терминала пока нет. В преддверии удара Иран срочно заполнял танкеры и выводил их в море, пытаясь спасти сырье от потенциальной атаки.

2. Угроза Ормузскому проливу

Ормузский пролив является «узким местом» для мировой энергетики: через него проходит пятая часть всей мировой нефти (включая поставки из Саудовской Аравии и Ирака), а также значительные объемы сжиженного газа из Катара.

Тегеран неоднократно угрожал полностью перекрыть пролив. Хотя такой шаг экстремальный и никогда не применялся, это может привести к катастрофическому скачку цен на нефть.

Альтернативы: Саудовская Аравия и ОАЭ имеют трубопроводы, обходящие пролив, но их мощности недостаточно, чтобы компенсировать полную блокаду.

3. Региональная эскалация и ответные удары

Иран имеет опыт атак на энергоактивы соседей. В 2019 году Тегеран обвинили в атаке на саудовский объект Абкайк, что временно остановило 7% мировой добычи.

Аналитики считают длительное перекрытие пролива маловероятным, однако Иран может применить:

Глушение GPS-сигналов танкеров (в прошлом году это уже привело к столкновению судов).

Минирование морских путей.

Атаки дронов на НПЗ в регионе.

Зависимость Китая

Китай наиболее уязвим к дестабилизации в проливе, поскольку является крупнейшим покупателем нефти из Персидского залива. Тегерану придется балансировать между желанием отомстить США и риском разозлить Пекин — своего главного экономического и дипломатического союзника.

Читайте также: Крипторинок обрушился после удара Израиля по Ирану: $100 млн ликвидаций за 15 минут

Напомним

Во время конфликта в прошлом году нефть марки Brent подскочила выше $80 за баррель, но цена быстро упала, когда выяснилось, что инфраструктура не повреждена. Однако с начала 2026 года цены уже выросли на 19% именно из-за опасений ударов США по Ирану.

«Анализ исторических событий показывает, что цены на нефть обычно растут на 4% в ответ на каждое сокращение поставок на 1%», — отмечает Зиад Дауд, главный экономист Bloomberg.