Решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану создает беспрецедентные риски для значительной части мировых поставок нефти. Хотя рынки сейчас закрыты по выходным, геополитический шок уже заставляет аналитиков готовиться к турбулентности. Об этом сообщает Bloomberg.
Нефтяной рынок под прицелом: что означает удар Трампа по Ирану для мировой энергетики
Исламская Республика добывает около 3,3 млн баррелей в сутки (3% мировой добычи), являясь четвертым по величине производителем в ОПЕК. Однако стратегическое значение страны значительно выше ее контроля над ключевыми логистическими артериями.
Главные «болевые точки» для рынка нефти
1. Добыча и активы Ирана
Несмотря на многолетние санкции, Иран нарастил добычу менее 2 млн баррелей в 2020 году до современных 3,3 млн. Около 90% иранского экспорта идет в Китай через сеть частных нефтеперерабатывающих заводов.
НПЗ Абадан — старейший завод страны, перерабатывающий более 500 000 баррелей в сутки.
Остров Харг — главный логистический хаб в Персидском заливе, через который проходит более 2 млн баррелей в сутки. В субботу иранские СМИ сообщили о взрыве на острове, однако официального подтверждения поражения именно нефтяного терминала пока нет. В преддверии удара Иран срочно заполнял танкеры и выводил их в море, пытаясь спасти сырье от потенциальной атаки.
2. Угроза Ормузскому проливу
Ормузский пролив является «узким местом» для мировой энергетики: через него проходит пятая часть всей мировой нефти (включая поставки из Саудовской Аравии и Ирака), а также значительные объемы сжиженного газа из Катара.
Тегеран неоднократно угрожал полностью перекрыть пролив. Хотя такой шаг экстремальный и никогда не применялся, это может привести к катастрофическому скачку цен на нефть.
Альтернативы: Саудовская Аравия и ОАЭ имеют трубопроводы, обходящие пролив, но их мощности недостаточно, чтобы компенсировать полную блокаду.
3. Региональная эскалация и ответные удары
Иран имеет опыт атак на энергоактивы соседей. В 2019 году Тегеран обвинили в атаке на саудовский объект Абкайк, что временно остановило 7% мировой добычи.
Аналитики считают длительное перекрытие пролива маловероятным, однако Иран может применить:
- Глушение GPS-сигналов танкеров (в прошлом году это уже привело к столкновению судов).
- Минирование морских путей.
- Атаки дронов на НПЗ в регионе.
Зависимость Китая
Китай наиболее уязвим к дестабилизации в проливе, поскольку является крупнейшим покупателем нефти из Персидского залива. Тегерану придется балансировать между желанием отомстить США и риском разозлить Пекин — своего главного экономического и дипломатического союзника.
Напомним
Во время конфликта в прошлом году нефть марки Brent подскочила выше $80 за баррель, но цена быстро упала, когда выяснилось, что инфраструктура не повреждена. Однако с начала 2026 года цены уже выросли на 19% именно из-за опасений ударов США по Ирану.
«Анализ исторических событий показывает, что цены на нефть обычно растут на 4% в ответ на каждое сокращение поставок на 1%», — отмечает Зиад Дауд, главный экономист Bloomberg.
