Новые правила для генераторов: с 27 февраля в Украине ужесточили пожарную безопасность

МВД Украины ввело более строгие требования к использованию электрогенерирующего оборудования. Соответствующие изменения к Правилам пожарной безопасности (приказ № 67) официально вступили в силу 27 февраля 2026 года. Новые нормы касаются лимитов горючего, дистанции между приборами и правил их эксплуатации.

Ключевые ограничения для владельцев генераторов

Согласно обновленному регламенту, при установке и использовании оборудования необходимо соблюдать следующие правила:

Лимит горючего в группе: если вы используете несколько генераторов одновременно, их суммарный объем топливных баков (или баллонов) не должен превышать 100 литров.

Дистанция между приборами: расстояние между генераторами должно соответствовать инструкциям производителя, но в любом случае оно не может быть менее 1 метра.

Однородность топлива: в пределах одной группы генераторов разрешается использовать оборудование только на одинаковом типе топлива.

Безопасность при заправке: если вы заправляете один генератор из группы, все соседние приборы должны быть полностью выключены.

Расстояние до объектов: минимальная противопожарная дистанция от группы генераторов до зданий или других объектов теперь рассчитывается исходя из суммарного объема всех баков в группе (согласно специальной таблице в приложении к Правилам).

Особые условия

Для обеспечения бесперебойной работы мобильной связи и Интернета действуют особые условия. На отдельных базовых станциях можно хранить до 250 литров жидкого топлива в герметичных металлических емкостях.

Такое горючее можно держать непосредственно в сооружениях связи, но при обязательном условии: помещения должны быть оборудованы автономными системами пожаротушения.

Отмена старых норм

С введением этих изменений утратил силу устаревший приказ МЧС от 2012 года по правилам безопасности в местах размещения эвакуированного населения. Новый документ актуализирует пожарные нормы в соответствии с вызовами энергонезависимости, с которыми сталкиваются украинцы.