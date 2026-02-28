Новые правила для генераторов: с 27 февраля в Украине ужесточили пожарную безопасность

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 февраля 2026, 15:03 Читати українською

Новые правила для генераторов: с 27 февраля в Украине ужесточили пожарную безопасность

МВД Украины ввело более строгие требования к использованию электрогенерирующего оборудования. Соответствующие изменения к Правилам пожарной безопасности (приказ № 67) официально вступили в силу 27 февраля 2026 года. Новые нормы касаются лимитов горючего, дистанции между приборами и правил их эксплуатации.

Новые правила для генераторов: с 27 февраля в Украине ужесточили пожарную безопасность

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевые ограничения для владельцев генераторов

Согласно обновленному регламенту, при установке и использовании оборудования необходимо соблюдать следующие правила:

  • Лимит горючего в группе: если вы используете несколько генераторов одновременно, их суммарный объем топливных баков (или баллонов) не должен превышать 100 литров.
  • Дистанция между приборами: расстояние между генераторами должно соответствовать инструкциям производителя, но в любом случае оно не может быть менее 1 метра.
  • Однородность топлива: в пределах одной группы генераторов разрешается использовать оборудование только на одинаковом типе топлива.
  • Безопасность при заправке: если вы заправляете один генератор из группы, все соседние приборы должны быть полностью выключены.
  • Расстояние до объектов: минимальная противопожарная дистанция от группы генераторов до зданий или других объектов теперь рассчитывается исходя из суммарного объема всех баков в группе (согласно специальной таблице в приложении к Правилам).

Особые условия

Для обеспечения бесперебойной работы мобильной связи и Интернета действуют особые условия. На отдельных базовых станциях можно хранить до 250 литров жидкого топлива в герметичных металлических емкостях.

Такое горючее можно держать непосредственно в сооружениях связи, но при обязательном условии: помещения должны быть оборудованы автономными системами пожаротушения.

Отмена старых норм

С введением этих изменений утратил силу устаревший приказ МЧС от 2012 года по правилам безопасности в местах размещения эвакуированного населения. Новый документ актуализирует пожарные нормы в соответствии с вызовами энергонезависимости, с которыми сталкиваются украинцы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами