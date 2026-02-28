Госкомпании возобновят публикацию финотчетности до июля 2026 года

Украина берет на себя масштабные обязательства по реформированию корпоративного управления государственными предприятиями. Согласно обновленной программе расширенного финансирования (EFF) от МВФ, ключевым этапом станет возвращение финансовой прозрачности и усиление роли наблюдательных советов. Об этом заявила заместитель главы миссии Фонда в Украине Сучанан Тамбунлертчай, сообщает Интерфакс-Украина.

Тамбунлертчай подчеркнула, что целью является не просто отчетность отдельных компаний, а системное улучшение управления всем государственным сектором.

График восстановления отчетности и аудитов

Согласно меморандуму, процесс будет проходить по четкому календарю.

До конца июня 2026 г. ведущие госпредприятия должны возобновить публикацию финотчетности по стандартам МСФО. Для защиты критической инфраструктуры данные могут быть правильно отредактированы.

До конца августа 2026 будут обнародованы результаты обязательных ежегодных аудитов за 2025 год.

До конца сентября 2026 года правительство обнародует первый расширенный годовой отчет о деятельности государственных предприятий, включающий показатели эффективности, объемы налоговых платежей и полученную государственную поддержку.

Реформа наблюдательных советов: конец «правое вето»

МВФ настаивает на профессионализации управления. До июня 2026 года будут внесены изменения в законодательство и уставы компаний, которые будут предусматривать:

Принятие решений простым большинством: это касается наблюдательных советов (кроме вопросов стратегического развития) и позволит избежать блокировки работы через «доминантное большинство» или право вето.

Назначение и увольнение гендиректоров: теперь это исключительная компетенция наблюдательных советов, которая решается большинством голосов.

Независимый контроль: для всех гражданских ГП будет введен комплексный аудит соответствия и эффективности с привлечением авторитетных международных фирм.

Новая модель управления и роль Минфина

Правительство совместно с международными партнерами рассматривает возможность внедрения централизованной модели управления государственными активами.

Ключевые принципы новой системы:

Министерство финансов получит ведущую роль в мониторинге фискальных рисков, чтобы гарантировать устойчивость государственного долга.

Любая централизация не должна ограничивать право правительства на получение дивидендов в бюджет.

Система должна содержать предохранители против политического вмешательства, обеспечивая предназначение руководителей исключительно на основе их профессиональных заслуг.

До конца мая 2026 г. Украина также обязалась обновить Политику государственной собственности в соответствии со стандартами ОЭСР. Кроме того, до середины 2027 года компании, выполняющие специальные социальные обязанности (PSO), должны разделить в отчетности коммерческую деятельность и расходы по выполнению этих обязанностей.