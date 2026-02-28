В феврале 2026 года украинцы вышли из валютных ОВГЗ на 5 млрд грн: эксперт объяснил причины

На отечественном рынке государственных облигаций в феврале зафиксирована нетипичная динамика: частные инвесторы массово сократили свои портфели в валютных бумагах, одновременно установив рекорд по покупке гривневых инструментов. Ситуацию проанализировал финансовый эксперт Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

Валютные ОВГЗ: технический откат или смена тренда?

По итогам февраля объем валютных облигаций в собственности населения сократился на 5 млрд грн, достигнув 10-месячного минимума — 42,4 млрд грн. На первый взгляд это выглядит как изменение предпочтений украинцев, однако эксперт призывает не спешить с выводами.

«Не говорите „гоп“… 26 февраля произошло плановое погашение валютных ОВГЗ на сумму $450 млн. Население просто физически не успело перевложить полученные средства в новые выпуски», — объясняет Шевчишин.

Ожидается, что уже в марте часть этих средств вернется в валютные инструменты, а реальный спрос остается стабильным.

Гривневый бум: «безумный спрос» и рекорды

Пока валютный портфель временно «похудел», сегмент гривневых ОВГЗ продемонстрировал взрывной рост. За месяц украинцы инвестировали в национальную валюту более 10,8 млрд. грн., увеличив общий портфель до 79 млрд. грн.

Ключевые цифры февраля:

Прирост за месяц: +15,9% от всего имеющегося портфеля населения.

Чистая доходность ОВГЗ: 15,5% (без налогов).

Доходность депозитов: 11% (после уплаты налогов).

«Где-то в углу плачут доллар по евро», — иронизирует аналитик.