Пенсионный фонд пояснил, какие трудовые книжки оцифровывать в первую очередь

В Украине изменились подходы к обработке и переводу в цифровой формат бумажных трудовых книжек для предприятий и самозанятых лиц. Отныне государство определило четкие приоритеты относительно того, чьи документы будут обрабатываться в первую очередь, а также значительно упростило процесс внесения изменений в уже отсканированные файлы, отменив требование каждый раз загружать книжку полностью. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

В Украине изменились подходы к обработке и переводу в цифровой формат бумажных трудовых книжек для предприятий и самозанятых лиц.

Кого оцифруют первыми и какие сроки

Процесс перехода на электронный учет трудовой деятельности продолжается. Согласно обновленным нормам, работодатели и физические лица-предприниматели имеют пять лет (с момента вступления в силу соответствующего Закона № 1217-IX в феврале 2021 года) для того, чтобы подать данные в электронном виде.

Однако теперь Пенсионный фонд ввел приоритетность. В первую очередь будут обрабатываться данные тех работников, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось два года или меньше. Кроме того, особое внимание будет уделяться быстрой оцифровке стажа за периоды работы до 1 июля 2000 года.

Упрощение бюрократии для бизнеса

Наибольшим облегчением для кадровиков и бухгалтеров стала отмена требования полного сканирования документа при его обновлении. Ранее, если в бумажной трудовой книжке появлялась новая запись (например, о переводе на другую должность) или нужно было исправить неточность, приходилось заново делать скан-копии всех страниц. Отныне правила позволяют подавать только обновленную часть — титульную страницу и непосредственно ту страницу, где произошли изменения.

Как подать документы: пошаговый алгоритм

Для быстрого представления трудовой книжки на оцифровку работодателям необходимо выполнить четыре шага через портал Пенсионного фонда:

  • Авторизация: войти в кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua), используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).
  • Выбор услуги: в левом боковом меню в разделе «Коммуникации с ПФУ» найти и выбрать подраздел «Сведения о трудовых отношениях работника».
  • Внесение данных: заполнить необходимую информацию о сотруднике, прикрепить качественную цветную скан-копию трудовой книжки и подписать ее КЭПом.
  • Отправка: нажать кнопку «Отправить в ПФУ» для завершения процедуры.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
