Украина возглавила рейтинг зависимости от китайских товаров среди европейских стран

Глобальная экономика продолжает крепко держаться за китайские производственные мощности: в настоящее время 128 стран мира закупают в Китае не менее 10% от всего своего импорта товаров. Абсолютным лидером по уровню зависимости стала Камбоджа, в то время как США и страны Европы пытаются постепенно уменьшить это влияние путем диверсификации поставок. Об этом сообщает портал Visual Capitalist 27 февраля.

Рейтинг зависимости: от Азии до Запада

Китай прочно удерживает статус крупнейшего мирового экспортера товаров, играя ключевую роль в цепочках поставок для многих стран. В список государств с самым высоким уровнем импортной зависимости попали Камбоджа (46,8%), Кыргызстан (45,8%), Гонконг (40,9%) и Монголия (40,5%). В этих юрисдикциях китайская продукция составляет более 40% всего импорта.

Такая высокая привязка обычно характерна для стран, которые не имеют собственной мощной промышленности или критически нуждаются в китайском сырье для своих экспортных отраслей. Например, Камбоджа массово импортирует материалы для своей текстильной промышленности, которая впоследствии становится ее главным экспортным товаром. Из перечисленных лидеров только Гонконг входит в число крупнейших торговых партнеров КНР по общей сумме в долларах, поскольку многие китайские товары проходят через него транзитом для дальнейшего реэкспорта в мир.

В то же время западные экономики демонстрируют более умеренную зависимость. Соединенные Штаты Америки занимают 97-е место в общем рейтинге: на Китай приходится 13,8% американского импорта. В крупных европейских экономиках (Германия, Франция и Италия) этот показатель колеблется в пределах 9−10%. Наименее зависимой территорией в мире оказались Каймановы острова (всего 0,8%), которые, однако, почти полностью полагаются на импорт из Нидерландов.

Украина

В глобальном рейтинге наша страна занимает 45-е место. Однако среди государств Европы Украина является лидером с показателем более 20% (при условии, если не учитывать в европейском регионе Россию с ее почти 25%).

От дешевых товаров к технологической монополии

Эпоха, когда маркировка «Сделано в Китае» ассоциировалась исключительно с дешевыми товарами широкого потребления, осталась в прошлом. Сегодня Пекин превратился в глобальный промышленный центр, а его главной экспортной статьей стали высокие технологии. Наибольшую долю экспорта составляют интегральные микросхемы, которые являются базовым компонентом для большинства современной электроники, а сразу за ними следуют мобильные телефоны и автомобили.

Кроме того, мир оказался в критической зависимости от Китая в отношении переработки редкоземельных и критических минералов. Это сырье жизненно необходимо для производства всего: от бытовой электроники до сложных оборонных систем. Именно эта монополия заставляет американских политиков бить тревогу, активно развивать собственные внутренние мощности и вводить защитные пошлины.

Больше, чем просто торговля: инфраструктурная экспансия

Торговая стратегия Пекина не ограничивается только традиционной продажей товаров. Начиная с 2013 года, в рамках масштабной инициативы «Один пояс, один путь» китайские государственные банки активно выдают кредиты развивающимся странам на строительство портов и транспортной инфраструктуры. Это позволяет Китаю получать прямой контроль над стратегическими торговыми узлами и усиливать политическое влияние, особенно если страна-заемщик не способна вовремя вернуть долг.

Так, с 2002 по 2023 год Камбоджа получила от Пекина различных грантов и кредитов на сумму 3 миллиарда долларов. Другим ярким примером является африканское государство Джибути (зависимость от китайского импорта — 17,7%). Китай инвестировал колоссальные средства в развитие местного порта, который является экономическим двигателем страны, а в 2017 году даже открыл там свою первую зарубежную военную базу.