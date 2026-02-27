Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
27 февраля 2026, 19:37

Украина возглавила рейтинг зависимости от китайских товаров среди европейских стран

Глобальная экономика продолжает крепко держаться за китайские производственные мощности: в настоящее время 128 стран мира закупают в Китае не менее 10% от всего своего импорта товаров. Абсолютным лидером по уровню зависимости стала Камбоджа, в то время как США и страны Европы пытаются постепенно уменьшить это влияние путем диверсификации поставок. Об этом сообщает портал Visual Capitalist 27 февраля.

Глобальная экономика продолжает крепко держаться за китайские производственные мощности: в настоящее время 128 стран мира закупают в Китае не менее 10% от всего своего импорта товаров.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рейтинг зависимости: от Азии до Запада

Китай прочно удерживает статус крупнейшего мирового экспортера товаров, играя ключевую роль в цепочках поставок для многих стран. В список государств с самым высоким уровнем импортной зависимости попали Камбоджа (46,8%), Кыргызстан (45,8%), Гонконг (40,9%) и Монголия (40,5%). В этих юрисдикциях китайская продукция составляет более 40% всего импорта.

Такая высокая привязка обычно характерна для стран, которые не имеют собственной мощной промышленности или критически нуждаются в китайском сырье для своих экспортных отраслей. Например, Камбоджа массово импортирует материалы для своей текстильной промышленности, которая впоследствии становится ее главным экспортным товаром. Из перечисленных лидеров только Гонконг входит в число крупнейших торговых партнеров КНР по общей сумме в долларах, поскольку многие китайские товары проходят через него транзитом для дальнейшего реэкспорта в мир.

В то же время западные экономики демонстрируют более умеренную зависимость. Соединенные Штаты Америки занимают 97-е место в общем рейтинге: на Китай приходится 13,8% американского импорта. В крупных европейских экономиках (Германия, Франция и Италия) этот показатель колеблется в пределах 9−10%. Наименее зависимой территорией в мире оказались Каймановы острова (всего 0,8%), которые, однако, почти полностью полагаются на импорт из Нидерландов.

Украина

В глобальном рейтинге наша страна занимает 45-е место. Однако среди государств Европы Украина является лидером с показателем более 20% (при условии, если не учитывать в европейском регионе Россию с ее почти 25%).

От дешевых товаров к технологической монополии

Эпоха, когда маркировка «Сделано в Китае» ассоциировалась исключительно с дешевыми товарами широкого потребления, осталась в прошлом. Сегодня Пекин превратился в глобальный промышленный центр, а его главной экспортной статьей стали высокие технологии. Наибольшую долю экспорта составляют интегральные микросхемы, которые являются базовым компонентом для большинства современной электроники, а сразу за ними следуют мобильные телефоны и автомобили.

Кроме того, мир оказался в критической зависимости от Китая в отношении переработки редкоземельных и критических минералов. Это сырье жизненно необходимо для производства всего: от бытовой электроники до сложных оборонных систем. Именно эта монополия заставляет американских политиков бить тревогу, активно развивать собственные внутренние мощности и вводить защитные пошлины.

Больше, чем просто торговля: инфраструктурная экспансия

Торговая стратегия Пекина не ограничивается только традиционной продажей товаров. Начиная с 2013 года, в рамках масштабной инициативы «Один пояс, один путь» китайские государственные банки активно выдают кредиты развивающимся странам на строительство портов и транспортной инфраструктуры. Это позволяет Китаю получать прямой контроль над стратегическими торговыми узлами и усиливать политическое влияние, особенно если страна-заемщик не способна вовремя вернуть долг.

Так, с 2002 по 2023 год Камбоджа получила от Пекина различных грантов и кредитов на сумму 3 миллиарда долларов. Другим ярким примером является африканское государство Джибути (зависимость от китайского импорта — 17,7%). Китай инвестировал колоссальные средства в развитие местного порта, который является экономическим двигателем страны, а в 2017 году даже открыл там свою первую зарубежную военную базу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
