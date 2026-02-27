НБУ дал производителям агротехники больше времени на возврат валютной выручки

Национальный банк Украины пошел навстречу отечественным производителям и существенно ослабил валютные ограничения для экспортеров специализированного оборудования. Отныне компании будут иметь 270 дней вместо прежних 180 на то, чтобы вернуть в страну деньги от продажи своих товаров за рубеж. Об этом сообщает Национальный банк Украины 27 февраля.

Какие товары подпадают под новые правила

Изменение сроков касается не всего отечественного экспорта, а четко определенного перечня промышленной продукции. Согласно решению регулятора, лимит в 270 календарных дней будет применяться к товарам по следующим кодам таможенной классификации (УКТ ВЭД): 8424, 8428, 8432 и 8716. Преимущественно это сельскохозяйственная техника и различное промышленное оборудование.

Инициатором таких изменений выступило Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства Украины. Проект решения разрабатывался после детального анализа обращений от отраслевых ассоциаций, предпринимателей и производителей, а финальные условия согласовывались совместно с представителями бизнеса и международными партнерами.

Длинные контракты вместо падения продаж

Главной причиной пересмотра нормативов стали специфические условия работы машиностроительной отрасли. Производственный цикл такой техники очень длинный, а внешнеэкономические контракты часто предусматривают сложные и растянутые во времени графики платежей. Старые правила угрожали резким сокращением экспорта, ведь компании физически не успевали закрывать сделки в полугодовой срок.

Экономический эффект для государства

В правительстве ожидают, что новые временные рамки создадут для украинских заводов более прогнозируемые и конкурентоспособные условия на международной арене. В долгосрочной перспективе это позволит: