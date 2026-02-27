НБУ дал производителям агротехники больше времени на возврат валютной выручки

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 февраля 2026, 18:24 Читати українською

НБУ дал производителям агротехники больше времени на возврат валютной выручки

Национальный банк Украины пошел навстречу отечественным производителям и существенно ослабил валютные ограничения для экспортеров специализированного оборудования. Отныне компании будут иметь 270 дней вместо прежних 180 на то, чтобы вернуть в страну деньги от продажи своих товаров за рубеж. Об этом сообщает Национальный банк Украины 27 февраля.

Национальный банк Украины пошел навстречу отечественным производителям и существенно ослабил валютные ограничения для экспортеров специализированного оборудования.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие товары подпадают под новые правила

Изменение сроков касается не всего отечественного экспорта, а четко определенного перечня промышленной продукции. Согласно решению регулятора, лимит в 270 календарных дней будет применяться к товарам по следующим кодам таможенной классификации (УКТ ВЭД): 8424, 8428, 8432 и 8716. Преимущественно это сельскохозяйственная техника и различное промышленное оборудование.

Инициатором таких изменений выступило Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства Украины. Проект решения разрабатывался после детального анализа обращений от отраслевых ассоциаций, предпринимателей и производителей, а финальные условия согласовывались совместно с представителями бизнеса и международными партнерами.

Длинные контракты вместо падения продаж

Главной причиной пересмотра нормативов стали специфические условия работы машиностроительной отрасли. Производственный цикл такой техники очень длинный, а внешнеэкономические контракты часто предусматривают сложные и растянутые во времени графики платежей. Старые правила угрожали резким сокращением экспорта, ведь компании физически не успевали закрывать сделки в полугодовой срок.

Экономический эффект для государства

В правительстве ожидают, что новые временные рамки создадут для украинских заводов более прогнозируемые и конкурентоспособные условия на международной арене. В долгосрочной перспективе это позволит:

  • Привлечь новые инвестиции в развитие отечественного машиностроения.
  • Сохранить имеющийся кадровый потенциал и создать новые рабочие места.
  • Нарастить общие объемы производства и расширить географию рынков сбыта.
  • Обеспечить стабильный приток иностранной валюты в государственный бюджет.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами