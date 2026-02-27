Курс валют: межбанк, НБУ, обменники

Доллар подешевел на 7 копеек в пятницу, 27 февраля, на межбанке. Евро подешевело на 17 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Официальный курс: доллар — 43,10 грн, евро — 50,87 грн.
Средний курс в банках: 43,00−43,40 грн/доллар, 50,77−51,34 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,10−43,19, евро — 51,08−51,24 грн.
