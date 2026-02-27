OpenAI привлекла $110 млрд: половину средств дал Amazon

Разработчик популярного чат-бота ChatGPT успешно завершил исторический раунд финансирования, получив колоссальные 110 миллиардов долларов от инвесторов. Без учета этих новых финансовых вливаний, общая стоимость технологической компании достигла отметки в 730 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные доноры и цели привлечения капитала

Почти половину от общей суммы в текущем раунде обеспечила корпорация Amazon, которая инвестировала 50 миллиардов долларов. Остальную часть капитала поровну разделили технологический гигант Nvidia и японский конгломерат SoftBank Group, вложив по 30 миллиардов долларов каждый.

Полученные средства OpenAI планирует направить на решение двух ключевых задач, требующих наибольших затрат:

Закупку дорогостоящего оборудования и строительство дата-центров для увеличения вычислительных мощностей.

Привлечение и удержание лучших мировых специалистов в области искусственного интеллекта.

«Гонка вооружений» на рынке искусственного интеллекта

Привлечение таких беспрецедентных сумм является прямым следствием жесткой конкуренции за лидерство на рынке ИИ. Главный соперник OpenAI — стартап Anthropic — также активно наращивает свои финансовые резервы для разработки программного обеспечения.

В начале этого месяца Anthropic привлек 30 миллиардов долларов, что повысило общую стоимость компании (вместе с новыми деньгами) до 380 миллиардов долларов. Интересно, что оба конкурента все чаще опираются на одну и ту же группу крупных технологических игроков и венчурных фондов. Например, в последнем раунде финансирования Anthropic также участвовали корпорации Microsoft и Nvidia.