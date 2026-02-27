Multi от Минфин
українська
27 февраля 2026, 16:57

Tether заблокировал более $4 млрд в криптовалюте из-за незаконной деятельности владельцев активов

Эмитент самого популярного в мире стейблкоина Tether (USDT) сообщил о замораживании около 4,2 миллиарда долларов на криптокошельках из-за их связи с незаконной деятельностью. Большинство этих средств было заблокировано в течение последних трех лет на фоне глобальных усилий правоохранительных органов по пресечению преступности в сфере цифровых активов. Об этом сообщает Reuters 27 февраля.

Эмитент самого популярного в мире стейблкоина Tether (USDT) сообщил о замораживании около 4,2 миллиарда долларов на криптокошельках из-за их связи с незаконной деятельностью.

Масштабы рынка и механизм контроля

Tether в настоящее время является крупнейшей компанией на рынке стейблкоинов. Объем ее токенов, привязанных к курсу американского доллара, превышает 180 миллиардов долларов в обращении (для сравнения, еще три года назад эта цифра составляла около 70 миллиардов).

Несмотря на то, что криптовалюты работают на базе технологии блокчейн, компания имеет техническую возможность дистанционно замораживать свои токены непосредственно в криптокошельках пользователей. Это происходит тогда, когда поступает соответствующий запрос от органов правопорядка.

Согласно заявлению представителя Tether, общая сумма заблокированных активов, связанных с теневым сектором, достигла 4,2 миллиарда долларов. Из них львиная доля — 3,5 миллиарда долларов — была заморожена начиная с 2023 года.

Противодействие терроризму и обходу санкций

На этой неделе компания сообщила, что помогла Министерству юстиции США заблокировать токены USDT на сумму почти 61 миллион долларов. Эти деньги фигурировали в преступной схеме под названием «забой свиней» (pig-butchering) — это специфический вид мошенничества, при котором злоумышленники сначала выстраивают доверительные личные или романтические отношения со своими жертвами, а затем выманивают у них инвестиции.

Ранее Tether также сообщал о замораживании кошельков, которые использовались для торговли людьми, а также для финансирования «терроризма и войны» на территориях Израиля и Украины. Кроме того, в прошлом году подсанкционная российская криптобиржа Garantex подтвердила, что эмитент стейблкоина заблокировал средства на ее торговой платформе.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Новости по теме
