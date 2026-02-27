Multi от Минфин
українська
27 февраля 2026, 15:50

В 2026 году только $26 из каждых $100 поступают на фондовый рынок США

Американский фондовый рынок теряет свою многолетнюю бесспорную привлекательность среди международных инвесторов, опустившись до самого низкого уровня популярности за последние шесть лет. С начала 2026 года только 26 из каждых 100 долларов, поступающих в мировые фонды акций, достаются компаниям из Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.

Американский фондовый рынок теряет свою многолетнюю бесспорную привлекательность среди международных инвесторов, опустившись до самого низкого уровня популярности за последние шесть лет.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Конец эпохи американской исключительности

Спад интереса к активам США является крайне резким по сравнению с недавним прошлым. На пике в 2022 году доля американского рынка была в 3,5 раза выше и составляла 92 доллара из ста возможных. По словам стратега Bank of America (BofA) Майкла Хартнетта, эпоха так называемой «американской исключительности» (когда рынок США постоянно опережал другие страны) подходит к концу. Сейчас эта тенденция проявляется в виде уменьшения новых инвестиций по отношению к другим странам, а не из-за прямого и массового оттока капитала из Америки.

Последствия этого перераспределения уже четко видны на табло бирж: базовый американский индекс S&P 500 в 2026 году остается практически без изменений. В то же время мировой индекс MSCI World (который не учитывает компании США) уже продемонстрировал рост почти на 8%. В целом, доля капитала, идущая в американские фонды, уверенно движется к своему второму подряд ежегодному падению.

Почему Уолл-стрит теряет монополию на капитал

Аналитики выделяют несколько ключевых причин, почему глобальные инвесторы массово меняют свои финансовые предпочтения:

  • Риски искусственного интеллекта: растут опасения по поводу чрезмерных и безумных расходов крупных технологических корпораций на ИИ, которые могут не окупиться в ближайшей перспективе.
  • Валютный фактор: ослабление курса доллара, непосредственно вызванное новой политикой администрации Дональда Трампа.
  • Изменение экономического цикла: переход капитала к «циклическим» акциям — компаниям традиционного сектора экономики, чьи доходы больше всего растут от общего оживления мирового экономического роста.

Большая финансовая миграция

Статистика ярко иллюстрирует, куда именно перетекают деньги. Согласно данным EPFR Global, пока американские фонды привлекли только 35 миллиардов долларов в этом году, фонды Европы, Японии и других развитых рынков суммарно пополнились на 125 миллиардов долларов.

В целом международные фонды акций фиксируют абсолютный рекорд: в течение последних четырех недель они получают в среднем по 65 миллиардов долларов новых вливаний каждую неделю. Главным бенефициаром этой миграции стала Азия, в частности Южная Корея. Только за последние шесть недель инвесторы влили в корейские акции беспрецедентные 18 миллиардов долларов, что является абсолютным историческим рекордом для этой страны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
