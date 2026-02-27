Meest Почта меняет правила тарификации посылок с начала весны

Украинский логистический оператор Meest Пошта анонсировал переход на обновленную систему расчета стоимости своих услуг, которая заработает уже с 1 марта 2026 года. Компания пересмотрела подходы к ценообразованию, изменив весовые диапазоны, суммы базового страхования и условия локальной доставки, чтобы сделать сервис более гибким. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые весовые категории и увеличенное страхование

Главным нововведением стало появление отдельной категории для посылок весом от 2 до 5 килограммов. Поскольку именно такие отправления являются самыми популярными среди украинцев, выделение их в отдельный диапазон позволит клиентам не переплачивать за лишний вес и точнее рассчитывать бюджет на логистику.

Кроме того, компания повысила размер гарантированного страхования, которое автоматически входит в стоимость доставки, с 200 до 500 гривен. Благодаря этому большинство стандартных бытовых посылок или мелких интернет-заказов теперь будут иметь более надежное финансовое покрытие без необходимости доплачивать за дополнительную оценку.

Локальная логистика: пригород по цене города

Существенные изменения коснулись и географического ценообразования. Отныне будет действовать специальный тариф для пересылки грузов в пределах одного областного центра. Наибольшим преимуществом для жителей городских агломераций (пригородов) станет отмена дополнительных надбавок — доставка туда будет стоить ровно столько же, сколько и в пределах самого города.

Для тех, кто предпочитает терминалы самообслуживания, оператор ввел отдельную тарифную сетку. Это позволит пользователям выбирать наиболее выгодный финансовый вариант между доставкой в отделение и почтоматом.