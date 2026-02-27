Multi от Минфин
27 февраля 2026, 14:32

Доллар США фиксирует первый месячный рост с осени на фоне торможения юаня

Доллар готовится зафиксировать первый месячный рост с октября прошлого года, питаясь эскалацией геополитических конфликтов и опасениями рынков относительно экономических последствий от внедрения искусственного интеллекта. В то же время китайская валюта потеряла свой импульс после того, как Пекин решил искусственно приостановить длительный рост юаня. Об этом сообщает Reuters 27 февраля.

Доллар готовится зафиксировать первый месячный рост с октября прошлого года, питаясь эскалацией геополитических конфликтов и опасениями рынков относительно экономических последствий от внедрения искусственного интеллекта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Геополитика и ставки играют в пользу доллара

В течение февраля американская валюта прибавила около 0,6% стоимости по отношению к корзине основных мировых валют. Глобальные рынки находятся в крайне нестабильном состоянии. Инвесторы пытаются оценить, насколько масштабными будут сбои в работе компаний и базовой экономике из-за стремительного развития искусственного интеллекта. Эта неопределенность заставляет капитал искать безопасности в традиционных активах-хранилищах — золоте и долларе.

Дополнительным стимулом для доллара стала напряженная международная арена:

  • Азия: по словам официальных лиц обеих стран, в ночь на пятницу Пакистан нанес авиаудары по объектам правительства Талибана в крупных городах Афганистана. Министр обороны Пакистана уже назвал этот конфликт «открытой войной».
  • Ближний Восток: переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана, проходящие при посредничестве Омана, достигли определенного прогресса. Однако признаков кардинального прорыва, который позволил бы избежать потенциальных американских ударов на фоне масштабного наращивания военной силы США, пока нет.

«Доллар торгуется в состоянии определенного ожидания. Кажется, что он ждет своего следующего реального катализатора», — отмечает рыночный стратег City Index Фиона Синкотта. По ее словам, на рынке присутствуют как препятствия (политическая неопределенность и вопрос тарифов), так и попутный ветер: «у вас есть перспектива того, что ФРС просто сохранит процентные ставки на текущем уровне дольше; у вас есть этот небольшой спрос на безопасную гавань из-за геополитических опасений». Однако, по ее мнению, пока нет единого мощного фактора, который бы определял движение валюты.

Кроме того, представители Федеральной резервной системы США четко дали понять, что дальнейшее снижение ставок не является гарантированным. Некоторые из них даже выразили готовность к повышению стоимости заимствований, если инфляция будет оставаться высокой. Поэтому трейдеры ожидают только два снижения ставки в этом году, причем первое произойдет не раньше июня.

Народный банк Китая нажимает на тормоза

Китайский юань прервал свое 10-дневное непрерывное ралли после того, как Народный банк Китая (НБК) в пятницу принял меры для замедления его укрепления. Регулятор заявил об отмене резервных требований по валютным рискам для некоторых форвардных контрактов — шаг, который делает покупку долларов дешевле и стимулирует отток капитала в американскую валюту.

Это решение, наряду с установлением более слабого, чем ожидалось, официального курса, привело к падению юаня на внутреннем рынке на 0,2% — до отметки 6,8553 за доллар. Несмотря на эту корректировку, китайская валюта все еще демонстрирует рост около 2% с начала текущего года (после существенного подорожания более чем на 4% в 2025 году).

«Понятно, что НБК хочет замедлить темпы укрепления юаня», — комментируют ситуацию аналитики Maybank. Они предполагают, что недавний стремительный рост валюты отражает мнение рынка о том, что Китай получил дополнительные рычаги влияния после отмены Верховным судом США тарифов президента Дональда Трампа.

Динамика других ключевых валют

Перспектива расхождений в процентных ставках разных стран стала главным драйвером валютного рынка в этом месяце:

  • Австралийский доллар: валюта укрепилась на 0,12% (до 0,7115 доллара США) и готовится закрыть ростом уже четвертый месяц подряд. В этом году австралийский доллар является абсолютным лидером среди валют стран «Группы десяти» (G10), прибавив 6%. Главная причина — мощное развитие экономики, что усиливает ожидания повышения процентной ставки местным центробанком.
  • Японская иена: несмотря на то, что Банк Японии также готовится к повышению ставок, а его глава Кадзуо Уэда сигнализирует об открытости к такому шагу в ближайшее время, иене это не помогает. Внутриполитические сложности давят на курс, из-за чего японская валюта слабела весь февраль, позволив доллару вырасти на 0,9%. В пятницу курс составлял 156,17 иены за доллар.
  • Британский фунт: фунт стерлингов стабилизировался на уровне 1,348 доллара, но завершает февраль падением на 1,4%, что прерывает трехмесячную серию роста. Британская валюта оказалась под давлением после местных выборов в Манчестере, где Партия зеленых одержала сокрушительную победу. Это стало серьезным ударом для Лейбористской партии премьер-министра Кира Стармера, чья популярность стремительно падала весь последний год. Хотя фунт чувствителен к политике, рынки пока сдерживают волатильность в ожидании презентации бюджета от министра финансов Рэйчел Ривз на следующей неделе. По словам Фионы Синкотты, результаты выборов показывают позиции лейбористов, но их «недостаточно, чтобы действительно показать Киру Стармеру на дверь».
  • Евро: курс европейской валюты оставался относительно стабильным на уровне 1,18 доллара, однако по итогам месяца фиксирует потерю в размере 0,4%.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
