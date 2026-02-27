Multi от Минфин
27 февраля 2026, 13:55

Названы лучшие транспортные приложения для украинцев в Европе

Для многих украинцев, находящихся за границей, навигация по незнакомым городам и их разветвленным транспортным системам может стать настоящим вызовом. Чтобы оптимизировать свои поездки и без лишних трудностей пользоваться метрополитеном, автобусами и трамваями, эксперты подготовили подборку самых эффективных мобильных решений для прокладки маршрутов и покупки билетов. Об этом сообщает сообщество «Украинцы в Европе».

Для многих украинцев, находящихся за границей, навигация по незнакомым городам и их разветвленным транспортным системам может стать настоящим вызовом.

Глобальные агрегаторы для крупных городов

Для ежедневного передвижения по мегаполисам и ориентирования в новых локациях лучше всего подходят универсальные платформы. Они собирают данные с различных видов транспорта и предлагают оптимальные маршруты:

  • Google Maps: Самый распространенный инструмент, который работает практически в каждой европейской стране. Он автоматически строит маршруты, учитывая текущие пробки и официальное расписание движения.
  • Moovit: Масштабный сервис, охватывающий более 3000 городов по всему миру. Его главная фишка — точное прогнозирование времени прибытия общественного транспорта на остановку в режиме реального времени.
  • Citymapper: Узкоспециализированное приложение, разработанное для крупнейших европейских столиц (Париж, Лондон, Берлин, Рим и т. д.). Оно предлагает максимально детализированные маршруты с учетом сложных пересадок в многоуровневых метрополитене.

Решения для междугородних и международных поездок

Если вы планируете путешествие между разными городами или даже странами континента, вам пригодятся сервисы агрегации билетов:

  • Trainline: Позволяет в несколько кликов сравнить цены и приобрести билеты на поезда и автобусы во многих странах Европы, избегая очередей у касс.
  • Omio: Удобная и интуитивно понятная платформа для поиска и бронирования междугородных автобусных и железнодорожных рейсов по всему европейскому пространству.

Национальные операторы и локальные программы

Несмотря на функциональность глобальных систем, в каждой стране Европы работают официальные приложения от государственных перевозчиков. Они часто предлагают эксклюзивные тарифы и быстрее всего обновляют данные о задержках:

  • Германия: DB Navigator — незаменимый сервис от немецкой железной дороги Deutsche Bahn.
  • Швейцария: SBB Mobile — главный инструмент для просмотра расписаний и покупки билетов.
  • Франция: SNCF — официальный сервис французских железнодорожных линий.
  • Польша: PKP — приложение главного польского железнодорожного оператора.
  • Австрия: ÖBB — приложение австрийской федеральной железной дороги.

Эксперты также рекомендуют всегда проверять наличие узколокального приложения в конкретном городе вашего пребывания (например, для муниципального транспорта). Довольно часто именно городские сервисы являются самыми точными и позволяют покупать проездные билеты с максимальными местными скидками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
