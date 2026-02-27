Минсоцполитики полностью переводит оформление детских выплат в «Дію»

Государство готовится разблокировать финансирование социальных программ для семей с детьми, перечислив средства на специальные счета уже сегодня или в начале следующей рабочей недели. В то же время профильное министерство работает над упрощением бюрократических процедур и расширением финансовых инструментов для получения этих выплат. Об этом во время выступления в парламенте рассказал министр социальной политики Денис Улютин 27 февраля.

Оформление помощи в смартфон

В ближайшее время процесс подачи документов для получения государственной поддержки на детей станет значительно удобнее. Правительство планирует полноценно интегрировать эту услугу в государственное приложение «Дія», что позволит родителям оформлять выплаты дистанционно, без бумажной волокиты.

Пока новый цифровой сервис находится на стадии разработки, граждане могут воспользоваться традиционными каналами связи с государством. Для подачи заявок на детские выплаты в настоящее время функционируют Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), а также сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

Отмена монополии и специальные счета

Сегодня главным финансовым оператором для получения таких целевых средств выступает государственный «Ощадбанк». Родителям необходимо открывать в этом учреждении специальный карточный счет. Однако монополия одного банка создает неудобства для клиентов других финансовых учреждений, поэтому правительство планирует изменить этот подход, привлекая к программе коммерческие банки.

Особенностью этих счетов является их целевое назначение — потратить социальные деньги можно будет только на определенные категории товаров для детей.

«На данный момент есть вариант через Ощадбанк, открытие соответствующего карточного счета. Параллельно мы работаем с другими банками для того, чтобы они могли открывать такие карточные счета, которые привязаны к определенному виду товаров. И когда этот процесс закончится, он будет намного проще», — подчеркнул Улютин во время часа вопросов к правительству в парламенте.