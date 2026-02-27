Курсы доллара и евро в пятницу, 27 февраля, почти не изменились по сравнению с четвергом. На межбанке торги начались падением цены доллара и ростом евро.
Курс валют на пятницу: обменники, банки, межбанк
► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
В банках средний курс доллара составляет 43,00−43,47 грн. Евро покупают за 50,77 грн, а продают за 51,40 грн.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,10−43,20, евро — 51,10−51,29 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 43,17−43,20 грн/$. Торги евро проходят на уровне 51,00−51,02 грн/евро.
Официальный курс НБУ: 43,21 грн за доллар, 51,02 грн за евро.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии