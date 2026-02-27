МВФ прогнозирует рост госдолга Украины до 122,6% ВВП

Отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины к концу года может достичь 122,6%. Такой макроэкономический прогноз дает Международный валютный фонд, учитывая стремительное накопление страной финансовых обязательств: только по итогам 2025 года общая сумма долга выросла почти на 30% и превысила 9 триллионов гривен (или 213,3 млрд долларов США). Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк 27 февраля.

Кредиты от партнеров как главный двигатель роста

В течение прошлого года государственный и гарантированный государством долг увеличился на 2,061 трлн грн (47,3 млрд долларов). Главной причиной такого скачка стало привлечение долгосрочного льготного финансирования от западных союзников для поддержки экономики.

Ключевым источником наполнения бюджета стали займы ERA от стран G7 на сумму 37,9 млрд долларов, которые частично зачисляются в государственный долг. Еще 12,1 млрд долларов поступило от Европейского Союза. В целом задолженность перед ЕС за год выросла на 38,6 млрд долларов.

Несмотря на значительные суммы, условия этих кредитов являются беспрецедентно выгодными. Так, выплаты по европейской программе Ukraine Facility имеют льготный период 11−12 лет, а сами проценты могут компенсировать страны ЕС. Что касается кредитов от G7 (ERA), то их обслуживание вообще не ляжет на плечи украинского бюджета — средства будут браться из доходов от замороженных российских активов.

Структура задолженности: кому мы должны больше всего

На сегодняшний день Украина имеет преимущественно внешние долги — они составляют 75% от общей суммы. Около 40% всех обязательств государства приходится именно на Европейский Союз. Зато доля дорогих коммерческих внешних долгов упала до уровня менее 10%. Внутренний долг (через выпуск государственных облигаций) составляет 22%, а гарантированный государством долг сократился до 3%.

Если посмотреть на структуру кредиторов, то картина выглядит так:

66% — льготные займы от международных финансовых организаций и правительств;

22% — ценные бумаги на внутреннем рынке;

10% — внешние ценные бумаги и коммерческие кредиты;

2% — прочая задолженность.

В валютном разрезе государство больше всего задолжало в евро (45%). На доллар приходится 23%, на гривну — 21%, на специальные права заимствования (СПЗ) от МВФ — 8%, а остальные 3% — это другие валюты (фунты, канадские доллары, иены).

Качественная трансформация долга и отказ от варрантов

Несмотря на то, что по оценкам Министерства финансов отношение долга к ВВП в 2025 году составляло 98,4% (что значительно меньше прогноза МВФ на текущий год), правительству удалось существенно улучшить качество этого долга. За период с 2021 по 2025 год средний срок до погашения вырос более чем вдвое — с 6,3 до 13,37 года. Для внешнего долга этот показатель увеличился еще больше — до 15,75 года.

В то же время обслуживание долгов стало дешевле: средняя стоимость снизилась с 7,2% до 4,55% годовых, а для внешних обязательств — с 4,5% до 1,9%.

Важным шагом стала реструктуризация ВВП-вариантов в декабре 2025 года. Государство обменяло их на новые еврооблигации, избавившись от инструмента, выплаты по которому зависели от темпов роста экономики. По расчетам Минфина, это решение позволит избежать выплат на сумму от 6 до 20 млрд долларов в период с 2025 по 2041 год.