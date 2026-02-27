Multi от Минфин
27 февраля 2026, 9:42 Читати українською

Латвия первой в мире полностью легализовала украинские электронные подписи

Латвийская Республика официально стала первым государством, которое ввело полное взаимное признание квалифицированных электронных подписей (КЭП) с Украиной. Начиная с 2026 года, цифровые подписи украинцев, внесенные в Доверительный список Европейской комиссии, будут иметь на территории Латвии такую же юридическую силу, как и традиционная подпись от руки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Латвийская Республика официально стала первым государством, которое ввело полное взаимное признание квалифицированных электронных подписей (КЭП) с Украиной.

Новые возможности для граждан и бизнеса

Эта инициатива существенно упростит жизнь более чем 31 тысяче украинцев, которые сейчас находятся в Латвии, а также откроет новые горизонты для двустороннего делового сотрудничества. Благодаря нововведению предприниматели и граждане смогут без бумажной волокиты и физических визитов в учреждения:

  • Подписывать финансовые и юридические документы (договоры, счета, акты) с банковскими учреждениями и партнерами.
  • Дистанционно подавать заявления для получения государственных и муниципальных услуг в Латвии.
  • Вести полноценный документооборот онлайн с гарантированной юридической силой.

Техническая реализация и законодательная база

Для подписания документов латвийскими учреждениями можно использовать Дія.Підпис-EU или другие украинские электронные подписи, прошедшие оценку на соответствие стандартам Европейского Союза. Легализация украинских КЭП в Латвии стала возможной благодаря изменениям в латвийском законе «Об электронных документах», вступившим в силу в текущем году.

Со своей стороны, Украина еще в 2023 году официально признала европейские квалифицированные электронные подписи. Соответствующий шаг Латвии создал уникальный прецедент полного двустороннего цифрового доверия. Проект был реализован совместными усилиями украинского Минцифры и Министерства умного управления и регионального развития Латвии (VARAM).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
