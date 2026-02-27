Латвия первой в мире полностью легализовала украинские электронные подписи

Латвийская Республика официально стала первым государством, которое ввело полное взаимное признание квалифицированных электронных подписей (КЭП) с Украиной. Начиная с 2026 года, цифровые подписи украинцев, внесенные в Доверительный список Европейской комиссии, будут иметь на территории Латвии такую же юридическую силу, как и традиционная подпись от руки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые возможности для граждан и бизнеса

Эта инициатива существенно упростит жизнь более чем 31 тысяче украинцев, которые сейчас находятся в Латвии, а также откроет новые горизонты для двустороннего делового сотрудничества. Благодаря нововведению предприниматели и граждане смогут без бумажной волокиты и физических визитов в учреждения:

Подписывать финансовые и юридические документы (договоры, счета, акты) с банковскими учреждениями и партнерами.

Дистанционно подавать заявления для получения государственных и муниципальных услуг в Латвии.

Вести полноценный документооборот онлайн с гарантированной юридической силой.

Техническая реализация и законодательная база

Для подписания документов латвийскими учреждениями можно использовать Дія.Підпис-EU или другие украинские электронные подписи, прошедшие оценку на соответствие стандартам Европейского Союза. Легализация украинских КЭП в Латвии стала возможной благодаря изменениям в латвийском законе «Об электронных документах», вступившим в силу в текущем году.

Со своей стороны, Украина еще в 2023 году официально признала европейские квалифицированные электронные подписи. Соответствующий шаг Латвии создал уникальный прецедент полного двустороннего цифрового доверия. Проект был реализован совместными усилиями украинского Минцифры и Министерства умного управления и регионального развития Латвии (VARAM).