5,6 млн украинцев остаются за границей на четвертый год войны — исследование

На начало 2026 года количество украинских беженцев в мире достигло 5,6 млн человек, при этом темпы выезда новых граждан замедлились по сравнению с предыдущим годом. Исследование демонстрирует постепенную стабилизацию намерений о возвращении, хотя значительная часть мигрантов уже готовит почву для легализации в ЕС после истечения срока действия временной защиты. Об этом сообщает Центр экономической стратегии (ЦЭС).

Демография и география миграции

По данным аналитиков, основная масса беженцев (4 млн человек) выехала через западные границы Украины. Еще около 1,3 млн человек находятся на территории России или Беларуси, а 277 тысяч добрались до Европы транзитом через эти страны.

Интересной тенденцией 2025 года стало сокращение чистого оттока населения: разница между теми, кто выехал и въехал через западные пункты пропуска, составила 303 тыс. человек, что на 34% меньше, чем в 2024 году.

Кто остается за границей:

Женщины: составляют 40% от общего количества.

Мужчины: их доля выросла с 27% до 29%.

Дети: 31% от всех беженцев.

Молодежь: более половины (56%) — это люди в возрасте до 35 лет.

В то же время наблюдается тенденция к возвращению старшего поколения (45+ лет), тогда как молодежь (18−22 года) чаще выбирает вариант остаться в эмиграции. Большинство мигрантов — это выходцы из Киева и области (24%), а также из восточных и южных регионов (52%).

Германия и Польша: главные центры притяжения

Германия остается лидером по количеству принятых украинцев — там проживает 23% беженцев, причем страну чаще выбирает молодежь. Польша занимает второе место (19,5%), будучи наиболее привлекательной для возрастной категории 35−49 лет.

Прогнозы относительно возвращения: три сценария

Аналитики разделили беженцев на группы по их мотивации. Наиболее склонны к возвращению так называемые «классические военные беженцы», которые бежали непосредственно от обстрелов. Среди них 63% планируют ехать домой, тогда как средний показатель по всей выборке составляет 43%.

Сценарии возвращения после войны:

Оптимистический: в Украину приедет 2,2 млн человек.

Базовый (средний): вернутся 1,6 млн граждан.

Пессимистический: домой вернутся только 1,3 млн человек.

Главным условием для возвращения 80% опрошенных называют полное прекращение боевых действий и возобновление авиасообщения.

Жизнь после 2027 года

Поскольку статус временной защиты в ЕС действует до 4 марта 2027 года, украинцы уже ищут альтернативные пути легализации. 21% респондентов уже имеют необходимые документы для длительного пребывания, а 26% планируют получить их в ближайшее время. В случае отмены специального статуса только 23% опрошенных твердо настроены вернуться в Украину.