Как банкоматы воруют деньги, а банки навешивают кредиты без согласия заемщика

За январь 2026 года в разделе « Отзывы » наши читатели оставили 184 собственных истории о своем опыте пользования банковскими услугами. Из них засчитано и отправлено на рассмотрение финучреждениям 67 жалоб. Банки смогли уладить конфликт только в 31 случае. О самых резонансных кейсах рассказываем в свежем обзоре Народного рейтинга банков .

За первый месяц нового года свою позицию в Народном рейтинге не изменил ни один банк. Состав первой пятерки также остается неизменным: на первом месте Абанк, на втором — monobank, третье место занимает Глобус, четвертая и пятая позиции, соответственно, за Альянсом и Юнексом.

В общей сложности за звание «народного любимца» соревнуются 29 банков.

Студентке-предпринимателю заблокировали счета из-за финмона: почему она потеряла стипендию

Клиент под ником Дарья Козко рассказала, что издавна пользовалась услугами Приватбанка — сначала у нее была «Юниор-карта», а после достижения совершеннолетия открыла ФОП и выбрала уже хорошо знакомый банк для обслуживания бизнеса.

По словам автора отзыва, предпринимательскую деятельность она начала в мае 2025 года. До конца года задекларировала около 520 тыс. грн чистого дохода, уплатила налоги и активно пользовалась бизнес-инструментами банка. Из-за роста оборотов предприниматель инициировала повышение месячного лимита с 50 тыс. грн до 200 тыс. грн — запрос согласовали. Также она открыла кредитную карту, по которой не допускала просрочки. Но сотрудничество с банком закончилось сообщением об одностороннем расторжении деловых отношений.

«При том, что я ничего никогда не нарушала, вовремя платила налоги, развивала кредитную историю, хранила деньги с ФОП», — уверяет Дарья Козко.

В результате пользователь утратила возможность пользоваться счетом ФОП и даже получать стипендию.

«Также я параллельно учусь и получаю официальную стипендию, около 4 тысяч гривен в месяц. После разрыва отношений я не могу получать стипендию со своего ВУЗа, так как мне сообщили в бухгалтерии «Что они работают только с приват банком, все договоры только с ним», — рассказывает Дарья.

Она просит возобновить обслуживание и отмечает, что планирует масштабировать бизнес в 2026 году. «Минфин» попросил Приватбанк прокомментировать ситуацию. Однако к моменту выхода статьи редакция не получила ответа.

Что говорят юристы

Опрошенные «Минфином» юристы сходятся в оценке: формально банк имеет право прекратить деловые отношения с клиентом в рамках законодательства о финансовом мониторинге.

Адвокат АБ «Ивана Хомича» Игорь Скрибка отмечает, что, согласно Закону № 361-IX, финансовое учреждение, как субъект первичного финмониторинга, может:

отказаться от установления или продолжения деловых отношений;

отказать в проведении финансовой операции;

прекратить обслуживание клиента.

«Если клиент отнесен к категории рисковых или банк не может завершить надлежащую проверку (KYC), он обязан минимизировать риск и может закрыть счета. При этом закон позволяет не раскрывать конкретные основания, если они касаются внутренних процедур финмониторинга», — говорит адвокат.

В то же время юристы подчеркивают, что это право не абсолютное. Решение о прекращении деловых отношений должно быть обоснованным, пропорциональным и не нарушающим базовые права клиента. Если деятельность ФОП подтверждена документально, имеет экономическое содержание и сопровождается уплатой налогов, возникает вопрос о соразмерности такого шага.

«Автоматическая блокировка без предоставления альтернатив или срока на вывод средств часто признается судами как злоупотребление правом», — комментирует юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник.​

Кроме того, эксперты обращают внимание: если в результате действий банка человек теряет доступ к собственным средствам, не может осуществлять предпринимательскую деятельность, лишен доступа к образованию или социальным выплатам, это может расцениваться как непропорциональное вмешательство в право на труд, образование и мирное владение имуществом.

Механизмом защиты пользователя финансовых услуг в подобных ситуациях, по словам юристов, может стать:

обращение в банк с просьбой предоставить письменное объяснение причин расторжения взаимоотношений;

представление в финучреждение официального письменного требования о пересмотре решения;

представление дополнительных документов (декларации, договоры, акты, подтверждение источников средств);

фиксирование всех убытков (потерянных доходов, штрафов, просрочок);

направление жалобы в Нацбанк, как регулятор банковской системы;

при наличии убытков — подача иска в суд.

Что с выплатой стипендии

Юристы отдельно обращают внимание: законодательство не содержит требования об обязательном обслуживании студентов через конкретный банк. Стипендия может перечисляться на любой счет в формате IBAN.

«Ограничение выбора банка является внутренней организационной практикой, но не прямым требованием закона, поэтому студент имеет право подать реквизиты другого банка», — подчеркивает Игорь Скрибка.

Учитывая это, потребителю рекомендуется немедленно открыть альтернативный счет, подать письменное заявление в ВУЗ с новыми реквизитами, обжаловать решение банка в установленном порядке, хранить все документы, подтверждающие легальность доходов, а при необходимости — обратиться в суд.

Коллекторы достают за чужие долги: как заставить их забыть свой номер телефона

Пользователь под ником MrNarven утверждает, что никогда не был клиентом банка ПУМБ, однако уже несколько лет получает регулярные звонки от коллекторов.

По его словам, в 2022 году он купил второй номер в официальном магазине «Киевстар». После этого начались систематические звонки с требованиями вернуть долг определенного лица, имя которого автор отзыва не разглашает.

«Несколько раз в неделю звонят коллекторы. Мол, кто мне… Светлана… Я говорю им, что этот номер был куплен в магазине. И я жил и живу не в Киеве, а в Днепропетровской области. Но звонки продолжались из разных номеров», — пишет он.

Блокировка телефонов, по словам автора отзыва, не помогает — каждый раз звонят из новых номеров и разных коллекторских компаний. MrNarven дважды обращался на горячую линию банка. После первого обращения звонки прекратились примерно на два месяца, однако впоследствии возобновились. Во время повторного обращения, по словам пользователя, ему предложили предоставить справку от мобильного оператора о перевыпуске номера.

«Мне говорят, пусть Киевстар даст вам письмо, что перевыпустил этот номер. Говорю им, извините, но… если нужно, то пишите Киевстару запрос и сообщайте своим коллекторам. Я ездить под обстрелами в ближайшее отделение 30 км не буду», — отмечает MrNarven.

После очередного обращения звонки снова временно прекратились. Впрочем, с началом 2026 проблема вернулась.

Позиция банка

В ответ на запрос «Минфина» в ПУМБ сообщили, что банк применяет многоуровневый подход к проверке и актуализации контактных данных должников.

По информации финучреждения, при работе с проблемной задолженностью банк опирается на данные, предоставленные клиентом при заключении договора и в процессе обслуживания, а также на результаты плановых и внеплановых обновлений информации. Перед передачей портфеля партнерам устанавливаются обязательные правила использования контактов — в частности, запрет на коммуникацию с лицами, сообщившими о непричастности к долгу, и требование оперативно корректировать базы после обращений.

В банке объясняют, что после обращения постороннего человека номер вносится в перечень «нецелевых контактов» и коммуникации прекращаются. В то же время временное возобновление вызовов может быть связано с техническими факторами — например, если контакт содержится в различных выборках или реестрах, или был повторно добавлен из-за ошибочного сопоставления данных.

В ПУМБ уверяют, что для таких случаев предусмотрена процедура «окончательного исключения».

«В банке предусмотрен механизм фиксации номера как контакта, не принадлежащего клиенту/должнику, с последующим внесением в централизованный „стоп-перечень“ (blacklist / do-not-call) и обязательным доведением этой информации до партнеров, осуществляющих коммуникации. После внесения в такой список банк устанавливает запрет на использование номера в исходных кампаниях и контролирует выполнение требований партнерами», — детализировали в ПУМБе.

Также в финучреждении подчеркнули, что не требуют от посторонних людей справок от мобильного оператора для прекращения звонков. Для остановки коммуникаций достаточно обращения и фиксации номера, как ошибочного контакта. Личное обращение в отделение может потребоваться только в том случае, если номер указан как основной финансовый контакт с другим клиентом.

Банк подчеркивает, что несет ответственность за действия коллекторских компаний, работающих от его имени. С партнерами заключаются договоры, обязывающие их действовать в пределах законодательства и стандартов нравственного взаимодействия. При нарушениях применяются меры воздействия — вплоть до прекращения сотрудничества.

«Отдельно подчеркиваем: обращения посторонних лиц по поводу ошибочных контактов рассматриваются приоритетно, а коммуникации с такими номерами должны быть немедленно остановлены», — подчеркивают в финучреждении.

Что касается урегулирования конкретной ситуации, то в ПУМБ заявили о готовности реализовать такой алгоритм:

немедленная остановка звонков на указанный номер во всех кампаниях;

внесение номера в централизованный стоп-перечень с «окончательным» запретом использования;

проверка источника попадания номера в базы и причины повторной подгрузки;

официальное уведомление партнеров с требованием удалить номер из их баз и подтвердить выполнение;

установление контрольного периода мониторинга;

по желанию заявителя — предоставление письменного подтверждения об исключении номера из баз.

Что говорят юристы

Юрист АБ «Ивана Хомича» Светлана Шаларь отмечает: регулярные звонки коллекторов человеку, который не является должником и у которого нет никаких договорных отношений с банком, противоречат действующему законодательству Украины.

По ее словам:

взаимодействие коллекторов допускается исключительно с должником или определенными законом лицами;

продление звонков после сообщения об ошибочности номера может свидетельствовать о незаконной обработке персональных данных в понимании Закона Украины «О защите персональных данных» и может расцениваться, как вмешательство в частную жизнь;

ответственность за действия коллекторской компании несет кредитодатель.

«Требование предоставить справку от мобильного оператора является юридически необоснованным. Обязанность актуализации контактных данных возлагается на банк и его представителей, а не на постороннего человека», — объясняет юрист.

В случае возникновения подобной ситуации, Светлана Шаларь советует потребителям действовать системно:

Выяснить название коллекторской компании и данные звонящего.

Записывать разговоры, сохранять скриншоты журналов вызовов и сообщений.

Четко сообщить об ошибке номера и требовать удаления контактных данных из баз.

Отправить банку официальное письменное письмо с требованием прекратить обработку персональных данных, согласно Закону Украины «О защите персональных данных».

Подать жалобу в Нацбанк Украины, как регулятору банковской системы.

В случае игнорирования — обратиться в Уполномоченному ВРУ по правам человека или в суд.

Ключевой доказательной базой могут стать записи звонков, аудиофиксация разговоров, подтверждение даты покупки номера и копии всех обращений и ответов. Именно это позволяет доказать повторяемость нарушений и сформировать юридически устойчивую позицию.

Два кредита по 50 тыс. грн без согласия клиента — мошенничество или сбой идентификации

Пользователь под ником Литовко Владимировна сообщил об оформлении на собственное имя двух кредитов по 50 тыс. грн в Райффайзен Банке без собственного согласия.

По словам клиента банка, он пользовался только платежной картой и раньше никогда не оформлял кредиты. Однако впоследствии выяснилось, что на его имя открыто сразу два кредитных договора.

«Я не подавал никаких заявок, не заключал кредитные договоры, не подтверждал согласие и не получал денег», — отмечает автор отзыва. Он сообщил, что по этому факту открыто уголовное производство, подана официальная жалоба в Нацбанк, осуществлены неоднократные обращения непосредственно в банк.

«Считаю недопустимым, что банк допустил оформление двух кредитов без должной идентификации клиента, фактически создав условия для кредитного мошенничества», — считает пользователь.

Клиент требует в банке публично ответить на следующие вопросы и осуществить следующие действия:

как и на каком основании были оформлены два кредита;

немедленно прекратить начисление процентов, штрафов и пени;

не вносить негативную информацию в кредитную историю;

полного урегулирования ситуации по завершении расследования.

Позиция банка

В ответе служба поддержки банка отметила важность соблюдения правил безопасности.

«Если мошенники получат данные карты, они могут использовать их для платежей или оформления кредитов. Чтобы избежать рисков, никогда не передавайте третьим лицам номер карты, срок действия, CVV-код и коды подтверждения», — написали представители Райффайзен Банка.

Также работники финучреждения сообщили, что обращение клиента передано менеджеру по клиентскому сервису для детального рассмотрения.

Обращение «Минфина» с пожеланием прокомментировать ситуацию, в частности, объяснить, как случилось, что на имя клиента были оформлены два кредита без его личного участия, почему начисление процентов, штрафов и пени продолжается, несмотря на открытие уголовного производства, и как банк защищает клиентов от подобных случаев, Райффайзен Банк проигнорировал.

Что говорят юристы

Юрист АБ «Ивана Хомича» Светлана Шаларь отмечает: если кредиты действительно оформлены без волеизъявления лица, закон в такой ситуации на стороне клиента.

«Согласно статьям 202, 203, 215 Гражданского кодекса Украины, сделка действительна только при наличии свободной и осознанной воли сторон. Отсутствие согласия означает ничтожность или оспариваемость договора», — объясняет эксперт.

В то же время она отмечает, что банк формально может продолжать начисление процентов до момента официального признания договора недействительным. Однако такая практика создает для него существенные регуляторные и судебные риски — особенно если клиент надлежащим образом заявил о мошенничестве, открыто уголовное производство и собраны соответствующие доказательства.

В ходе расследования лицо имеет право требовать:

проведение служебного расследования в банке;

временной блокировки взыскания;

внесение примечания о спорности обязательства во внутренних системах и бюро кредитных историй (согласно ЗУ «Об организации формирования и обращения кредитных историй»);

подачи жалоб в НБУ и Уполномоченному ВРУ по правам человека относительно возможных нарушений процедур идентификации и обработки персональных данных.

Эксперт отмечает: подобные случаи могут свидетельствовать о дефектах процедур идентификации или аутентификации клиента. Если это подтвердится, для банка возможны регуляторные последствия.

Для разрешения ситуации юрист Светлана Шаларь советует потерпевшему принять следующие меры:

Обратиться непосредственно в банк и указать отсутствие оформленного кредитного договора с учреждением. Подчеркнуть работникам банка, что клиенту не предоставлялась информация о реальной годовой процентной ставке, общей стоимости кредита и последствиях просрочки. Представить письменное отрицание долга и требование зафиксировать спор в УБКИ, а также процессуальный статус потерпевшего в уголовном производстве. Подать жалобу в НБУ. При необходимости — подготовить гражданский иск о признании договоров недействительными.

В случае доказательства вины банка, возможно возмещение как имущественного, так и морального вреда, включая расходы на юридическую защиту и восстановление кредитной истории.​

Как банкомат ворует деньги и как их вернуть

Клиент под ником VeronikaP описала ситуацию со сбоем банкомата Приватбанка. По ее словам, во время снятия наличных устройство списало со счета 20 тыс. грн, однако по факту выдало только 6 тыс. грн. Разница в 14 тыс. грн на счет не вернулась.

Пользователь сразу обратилась в банк с заявлением о спорной транзакции. Более месяца, по ее словам, банк предоставлял формальные отказы. Затем она привела, в качестве доказательства неисправности банкомата, случай другого клиента, который 4 мин. после нее снимал средства и устройство тоже не выдало полную сумму.

«Приватбанк закрыл мою новую заявку № 15998898 всего за 4 минуты (с 16:07 до 16:11). Такое рассмотрение — это имитация работы», — считает VeronikaP.

По ее словам, она уже подала заявление в Нацполицию (электронное обращение принято) и жалобу в НБУ. В Приватбанк потребитель обращается с требованием прекратить игнорирование фактов и вернуть 14 000 грн до начала активных следственных действий.

Никаких комментариев — ни по отзыву потребительницы, ни по запросу «Минфина» — Приватбанк не предоставил. Однако впоследствии пользователь сообщила, что произошел существенный прорыв по ее делу.

«После регистрации официальной жалобы в НБУ и моего предварительного публичного отзыва здесь Приватбанк внезапно изменил свою позицию. В приложении зафиксирован статус новой заявки: «Банк принял решение вернуть Вам сумму, которую не выдал банкомат», — поделилась VeronikaP.

Комментарий юристов

Юрист АБ «Ивана Хомича» Александр Груздев объясняет: отношения между банком и клиентом в таких случаях регулируются договором, Гражданским кодексом Украины, Законом «О платежных услугах» и нормативами НБУ.

Банк, обслуживающий банкомат, несет ответственность за его техническое состояние и корректность выполнения операций. Если в результате сбоя средства списаны, но не выданы, финансовое учреждение обязано вернуть их клиенту.

«Сроки возврата обычно определяются договором, однако банки часто декларируют 5 банковских дней после подтверждения сбоя. В то же время максимальный срок ответа на обращение гражданина может достигать 30 дней», — говорит Александр Груздев.

По словам юриста, закрытие заявки без фактического рассмотрения доказательств клиента неправомерно. Закон возлагает бремя доказывания корректности операции именно на поставщика платежных услуг.

Банк должен доказать, что сделка выполнена должным образом. В случае спорной ситуации, он обязан безотлагательно собрать информацию о транзакции и бесплатно предоставить ее клиенту. «Игнорирование чеков или информации о времени и месте инцидента, которые являются доказательствами неудачной операции из-за технического сбоя, являются прямым нарушением долга банка по всестороннему расследованию инцидента», — отмечает юрист.

В подобной ситуации юрист советует потребителям такой алгоритм действий:

Представить повторное письменное заявление о спорной транзакции с фиксацией входного номера. Требовать письменный ответ с результатами инкассации банкомата. Присоединить все доказательства: чек, скриншоты, данные операции (RRN). В случае формального отказа — подать жалобу в НБУ. Если досудебное урегулирование не принесло результата — обратиться в суд.

«Судебная практика в таких спорах обычно на стороне клиента, поэтому в исковом заявлении следует требовать не только возврата удержанных средств, но и взыскания пени за просрочку возврата средств, инфляционных потерь за время пользования чужими деньгами, а также компенсацию расходов на правовую помощь и судебный сбор», — советует Александр Груздев.

Как банк изменил условия договора и продолжал начислять проценты по погашенному кредиту

Пользователь под ником jayriper рассказал о конфликте вокруг кредитной карты, оформленной еще два года назад в Sportbank. Впоследствии банк стал частью Таскомбанка.

По словам автора отзыва, кредит оформлялся на одних условиях, но со временем условия изменились в одностороннем порядке. «Было 4%, стало 0,31% в день. Тогда я понял, что попал в финансовую ловушку», — отмечает автор отзыва.

Клиент постепенно выплачивал проценты и накопил средства для полного закрытия долга. 4 декабря он внес сумму, чтобы выйти «в ноль». После доначисления процентов еще раз доплатил и снова получил баланс 0 грн. Впоследствии банк списал еще 50 грн за проценты и комиссию. Пользователь снова погасил задолженность.

После этого получил справку о полном закрытии кредита с мокрой печатью, заблокировал карту и считал вопрос закрытым. Но оказалось, что нет.

«2 января после Нового года банк снова списывает 227 грн, с назначением „погашение процентов по кредиту“, хотя все проценты были закрыты еще 4−5 декабря. Хорошо, что не удалил приложение — оповещение есть только там», — делится пользователь.

В контакт-центре ему объяснили, что 2 января были начислены проценты за период 1−3 декабря, которые якобы не были полностью перекрыты переплатой. Именно поэтому эта сумма вошла в обязательный минимальный платеж.

Комментарий банка

Многочисленные списания по карте, а точнее — логику начислений процентов по кредиткам, объяснила служба поддержки Таскомбанка под отзывом пользователя.

«У вас кредитная карта спортбанка. По этой карте проценты начисляются в первый рабочий день следующего месяца. Соответственно, 2.01.2026 вам были начислены проценты за период с 1.12−3.12.25 на общую сумму задолженности. Поскольку 4.12 вы погасили задолженность по переплате, то эти доначисленные % частично были погашены за счет переплаты. Но остаток доначисленных %% не был погашен, поскольку суммы переплаты не хватило для полного погашения процентов, а за счет кредитного лимита списание не происходит.

Поэтому 02.01.26 был рассчитан ОМП, в который вошли непогашенные %% за декабрь", — детализировали работники Таскомбанка.

Для решения вопроса пользователю посоветовали обратиться самостоятельно в контакт-центр финучреждения.

По запросу «Минфина» с вопросами, в частности, действительно ли изменение условий договора произошло в одностороннем порядке, и если да, то это обычная практика банка; почему справка о полном погашении кредита не предотвратила дальнейшие списания и как правильно полностью закрыть кредитную карту в банке, — Таскомбанк не отреагировал.

Позиция юристов

Юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник объясняет: общее правило — банк не имеет права в одностороннем порядке изменять существенные условия кредитного договора.

Согласно ст. 1056−1 Г К Украины и Закона «О потребительском кредитовании», изменение процентной ставки или комиссий возможно только в случаях, прямо предусмотренных договором и законом.

«Даже при наличии в договоре „плавающей ставки“ банк обязан надлежащим образом сообщить клиенту, а само изменение должно быть обоснованным и прозрачным», — отмечает Илья Колесник.

Формальные ссылки на условия договора без реального информирования могут расцениваться, как нарушение прав потребителя. Отклонением банка от правил также является начисление процентов и комиссий после надлежащего выполнения клиентом своих обязательств.

«Если кредит погашен полностью и есть справка об отсутствии задолженности, любые дальнейшие списания являются безосновательным обогащением банка (ст. 1212 ГК Украины). Такие средства подлежат возврату в добровольном или судебном порядке», — отмечает юрист.

Позиция Верховного Суда в подобных спорах, по словам Ильи Колесника, стабильная: обязательство прекращается его надлежащим исполнением, а не внутренними процедурами банка.

В данной ситуации юрист советует потребителю:

представить письменную претензию в банк;

обратиться с жалобой в НБУ;

подать иск в суд о взыскании незаконно списанных средств, процентов за пользование ими и инфляционных потерь.

Моральный ущерб также может быть заявлен, однако суды удовлетворяют такие требования только при наличии доказательств существенных негативных последствий (длительный стресс, блокировка счетов, ухудшение репутации и т. п. ).

Чтобы минимизировать риски попадания в подобные ситуации, юрист делится лайфхаками, как правильно закрывать кредиты:

погашать кредит с запасом в 1−2 грн;

подать письменное заявление о закрытии кредитного счета;

получить справку об отсутствии задолженности;

хранить все платежные документы не менее 3 лет — именно эти документы становятся ключевыми доказательствами в случае спора.

Январь не принес изменений в расстановке сил Народного рейтинга, однако приведенные кейсы свидетельствуют: конфликты между банками и пользователями чаще всего возникают в плоскости финмониторинга и работы с просроченной задолженностью. А главным инструментом защиты клиента продолжает оставаться фиксация фактов, письменная коммуникация и настойчивость в отстаивании своих прав.