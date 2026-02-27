Пенсий не хватит? Все об индексации 2026 и пенсионной реформе (видео)

Что изменится для пенсионеров с 1 марта 2026? В Украине запланирована индексация пенсий на 12,1%, но все ли реально получат это повышение и насколько ощутимо?

В новом видео разбираем, как работает формула индексации, почему часть пенсионеров может не увидеть существенного роста выплат и какие ограничения заложены в системе.

Отдельно говорим о работающих пенсионерах: почему для них действует другой механизм пересчета и когда они могут рассчитывать на повышение.

Достаточно ли одной индексации, чтобы обеспечить достойный уровень жизни? Какой может быть пенсионная реформа в ближайшие годы? И почему без дополнительных инструментов накопления рассчитывать только на государственную пенсию становится все более рискованно — смотрите в выпуске.