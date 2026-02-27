Что изменится для пенсионеров с 1 марта 2026? В Украине запланирована индексация пенсий на 12,1%, но все ли реально получат это повышение и насколько ощутимо?
Пенсий не хватит? Все об индексации 2026 и пенсионной реформе (видео)
В новом видео разбираем, как работает формула индексации, почему часть пенсионеров может не увидеть существенного роста выплат и какие ограничения заложены в системе.
Отдельно говорим о работающих пенсионерах: почему для них действует другой механизм пересчета и когда они могут рассчитывать на повышение.
Достаточно ли одной индексации, чтобы обеспечить достойный уровень жизни? Какой может быть пенсионная реформа в ближайшие годы? И почему без дополнительных инструментов накопления рассчитывать только на государственную пенсию становится все более рискованно — смотрите в выпуске.
Источник: Минфин
