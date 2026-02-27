Как глобальный «зеленый переход» стал вопросом выживания для Украины

Мир больше не строит солнечные и ветровые электростанции ради спасения белых медведей. Теперь возобновляемая энергетика — это чистый, прагматичный капитализм. Пока развитые экономики пытаются обуздать хаос от избытка дешевой зеленой энергии, Украина, потеряв половину своей традиционной генерации под российскими ракетами, превратилась в глобальный полигон, где технологии будущего тестируются в условиях экзистенциального кризиса.

Еще десятилетие назад ветровые турбины и солнечные панели считались дорогой забавой богатых стран. Сегодня глобальная энергетическая парадигма окончательно изменилась. По данным Международного энергетического агентства (IEA), спрос на электроэнергию в мире бьет рекорды, растущий на 3,7% в год. Причины очевидны: экспансия электромобилей, массовая электрификация промышленности и ненасытные центры обработки данных, питающие искусственный интеллект.

В ответ на этот запрос мировой капитал сделал ставку. В 2025—2026 годах солнце и ветер в совокупности обогнали уголь, став крупнейшим источником электроэнергии на планете. В Европейском Союзе доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) приблизилась к половине всей генерации.

Однако этот триумф породил новую, беспрецедентную проблему, которую инженеры называют «узким местом пропускной способности сетей».

Эффект «утиной кривой» и отрицательные цены на энергию

Представьте себе скоростную магистраль, которая в полдень абсолютно пустая, но ровно в шесть вечера на ней образуется многокилометровая пробка. Именно это сейчас происходит с мировыми энергосетями.

Когда солнце стоит высоко, миллионы солнечных панелей генерируют столько энергии, что предложение колоссально превышает спрос. Возникает парадоксальное рыночное явление — «каннибализация цен». Аналитический центр Ember фиксирует: в семи странах Европы цена на электроэнергию падает ниже нуля более 5% времени в году. Производители вынуждены доплачивать системе, чтобы она забрала их энергию. Но как только солнце садится, а люди возвращаются домой и включают приборы (формируя график потребления, похожий на спину утки — так называемую «утиную кривую»), цены взлетают в космос, ведь приходится экстренно запускать дорогие газовые станции.

Именно поэтому фокус мировых инвесторов фундаментально сместился. Сегодня деньги вкладывают не просто в генерацию, а в гибкость: гигантские аккумуляторные батареи (BESS), управление спросом и виртуальные электростанции (VPP).

Разрушенная архитектура: реалии украинского поколения в 2026 году

Пока мир решает проблемы избытка энергии, энергетический сектор Украины проходит через самый жесткий стресс-тест в современной истории. Вооруженный конфликт полностью перекроил энергобаланс страны.

До 2022 года Украина полагалась на массивные атомные блоки (базовая генерация) и тепловые электростанции (ТЭС), которые работали как маневренные мощности, покрывая утренние и вечерние пики. Сегодня эта советская архитектура де-факто мертва. По оценкам мониторинговых миссий и аналитиков Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Украина потеряла около 27 ГВт (а по некоторым оценкам до 64%) установленной мощности. Уничтожено или критически повреждено 90% тепловой и 50% гидрогенерации. Ущерб инфраструктуре еще в конце 2024 года превышал 20 миллиардов долларов.

Парадоксально, но на фоне этой катастрофы в Украине произошел математический скачок доли «зеленой» энергии. Только в 2025 году было установлено более 1,5 ГВт новых солнечных мощностей. Однако, как отмечает Ярослав Корнияченко, CEO & Founder Vlasne Misto, эта статистика имеет двойное дно:

«Доля зеленой энергии меняется не потому, что мы резко стали более экологичными, а потому, что система потеряла часть традиционной генерации и сетей. Но параллельно с проблемой у нас есть шанс сформировать собственную безопасность без зависимости от угля, топлива для атомных блоков, чрезмерной зависимости от природного газа, Но ключевой вопрос не в % ВИЭ, а в балансе. Вопрос в том, где эти ВИЭ стоят и как они интегрированы. Если солнечные или ветровые станции подключены к поврежденной централизованной сети, их доля в статистике мало что значит для безопасности конкретного сообщества. Система сегодня не просто загружена — она фактически перемотана изолентой. И проблема не только в генерации, а в транспортировке электроэнергии».

Настоящая цена мегаватта: почему солнце и ветер объективно дешевле

Чтобы понять, почему рынок движется в сторону ВИЭ даже во время войны, достаточно взглянуть на цифры. В финансах существует показатель LCOE (нормированная стоимость электроэнергии), который учитывает все затраты на строительство, топливо и обслуживание электростанции в течение всего срока ее эксплуатации.

Отчет финансового института Lazard за 2025 год доказывает: возобновляемые источники энергии удерживают абсолютное лидерство в конкурентоспособности.

Однако, как объясняет Корнияченко, смотреть только на стоимость самого киловатта — опасная ошибка:

«В Украине продолжаются дискуссии по поводу зеленого тарифа. Какова реальная себестоимость производства солнечной и ветровой электроэнергии? Должно ли государство их дотировать? Солнце и ветер сегодня уже не являются дорогостоящими технологиями. Себестоимость генерации конкурентоспособна. Но проблема не в кВт·ч на выходе станции. Проблема — в системных затратах: балансировка, резерв, сети, диспетчеризация. Когда мы смотрим только на LCOE — мы обманываем себя. Нужно ли дотировать? Дотировать нужно не технологию, а архитектуру системы. Если ВИЭ интегрированы в децентрализованные острова с собственной балансировкой — они экономически оправданы. Если это просто дополнительная генерация в старой системе — это перекладывание расходов на всех».

Государство наконец осознало этот факт. Классический «зеленый тариф», который высасывал миллиарды гривен из бюджета (только в 2025 году долги достигли астрономических сумм), уходит в прошлое. В начале 2026 года парламент принял законопроект № 13219. Он вводит «чистую премию», заставляя производителей продавать энергию на свободном рынке, а также легализует Cable-pooling — возможность подключать солнечную панель, ветряк и батарею к одной точке в сети.

Иллюзия атомной бесконечности и вызовы зимы

Сегодня часто можно услышать мнение, что Украину спасет исключительно атомная энергетика. Действительно, 15 отечественных реакторов (6 из которых находятся в оккупации на Запорожской АЭС в состоянии «холодной остановки») тянут на себе базовую нагрузку страны. Но цифры неумолимы.

Анализ возрастной структуры показывает, что 6 из 15 атомных энергоблоков Украины были подключены к сети еще до конца 1985 года, то есть уже пересекли хронологический 40-летний рубеж. Более важно другое: первоначальный проектный ресурс советских реакторов ВВЭР составлял ровно 30 лет. На сегодняшний день 12 из 15 блоков (80% всего парка) уже исчерпали этот первоначальный лимит и работают исключительно благодаря сложным программам продления лицензий.

Эта инфраструктура физически стареет. Может ли солнце заменить атом, особенно учитывая суровые украинские зимы?

«Производство падает. Зимой — существенно. Но опять же — вопрос не в сезонности. Вопрос в системном подходе. Солнце само по себе ничего не решает. Солнце + накопление + низкотемпературные тепловые контуры + локальная когенерация + ветер — уже другая история. Украина сегодня стоит не перед выбором атом или солнце. 75% атомных блоков уже перешли 40-летний рубеж LTO. Их модернизация требует миллиардных инвестиций, а новое строительство — это десятилетия. Газопоршневые ТЭЦ — временное решение, ведь мы зависим от газа, собственная добыча ограничена, биометан только набирает обороты. Поэтому ответ — не в процентах ВИЭ. Ответ — в балансирующих децентрализованных сетях. Когда община может работать автономно, а не ждать, пока кто-то отремонтирует очередную магистральную линию. И именно такие модели сегодня постепенно начинают реализовываться — когда энергия перестает быть товаром из розетки, а становится частью стратегической инфраструктуры развития территории. Потому что вопрос уже не о зеленом переходе. Вопрос — об энергетической зрелости страны», — подчеркивает Корнияченко.

Микросети и «энергетические острова»: рецепт выживания городов

Ответом на системные разрушения стало построение так называемых микросетей, или «энергетических островов».

Что это такое? Это локализованная группа источников энергии (солнечные панели на крышах, газопоршневая установка, аккумуляторы), которая в штатном режиме работает вместе с большой сетью. Но как только происходит ракетный удар или блэкаут, умная автоматика за доли секунды «отрезает» микросеть от магистрали. Община, больница или завод продолжают жить автономно.

Но легче ли уничтожить такие рассредоточенные объекты? Ярослав Корнияченко дает четкий ответ:

«Крупные ТЭС или ГЭС — это концентрированные объекты, которые легко вывести из строя одним ударом. Станции ВИЭ — более рассредоточены. Но если они все соединены в одну централизованную систему без локальных сетей и балансировки, достаточно повредить подстанцию или магистральную линию — и зеленая генерация перестает быть полезной. Поэтому не вопрос, что сложнее уничтожить. Вопрос — создаем ли мы энергетические острова с локальной балансировкой или просто добавляем еще один тип генерации в старую архитектуру».

Практические примеры доказывают, что украинцы быстро учатся. В городе Винница уже развернуто пять полноценных муниципальных микросетей, интегрирующих крышные СЭС, микро-ГЭС, системы когенерации и промышленные аккумуляторы. В Николаеве Центр реабилитации детей выживал во время 32-часовых блэкаутов благодаря автономной солнечной системе с батареей на 100 кВт-ч. Хмельницкий национальный университет создал собственный гибридный «остров» мощностью 4,4 МВт, а на Волыни компания запускает гигантский ветропарк на 147 МВт, который стабилизирует напряжение во всем западном регионе.

Однако риск неправильного развития остается. Сейчас в Украине реализуются новые проекты зеленой электрогенерации. Их много, но большинство из них — это моногенерация: либо солнце, либо ветер, реже — биогаз, иногда солнце + BESS. Часто это решение под финансовую модель, а не под энергетическую безопасность, объясняет Корнияченко. Фактически формируется собственный рынок сбыта — под PPA, под трейдинг, под балансирующий рынок. Но без локальных сетей и без потребителя рядом — это не об устойчивости, это о доходности.

Батареи (BESS) и корпоративные контракты (PPA): новый стандарт бизнеса

Чтобы создать такой баланс, системе нужны промышленные аккумуляторы (BESS). Благодаря технологическому скачку, литий-железо-фосфатные (LFP) батареи стремительно подешевели. В 2026 году стоимость коммерческой системы «под ключ» в Украине составляет $360-$690 за кВт-ч. Масштаб трансформации подтверждает стратегическое соглашение между украинской KNESS Group и китайской Hithium на поставку в Украину 2 ГВт-ч систем хранения энергии.

Бизнес также получил новые финансовые инструменты. Вместо того чтобы надеяться на государственные аукционы, компании массово заключают корпоративные договоры купли-продажи электроэнергии. Это контракты на 10−20 лет, по которым завод покупает чистую энергию напрямую у владельца ветропарка. Это фиксирует расходы для бизнеса и дает гарантии банку для выдачи кредита девелоперу.

А чтобы сделать этот переход доступным, государство изменило фокус. Обновленная программа «Доступные кредиты 5−7−9%» позволяет предприятиям в зонах военного риска получать кредиты на газопоршневые установки, СЭС и BESS под беспрецедентные 1% годовых на первые 5 лет. Добавьте к этому разрешение на ускоренную амортизацию (до 50% списания стоимости оборудования в первый год) и грантовые линии от ЕБРР и IFC — и мы получим полноценный финансовый двигатель для децентрализации.

Украина стоит на пороге самой масштабной и вынужденной энергетической трансформации в мире. Зеленый переход здесь — это не дань моде, а вопрос базового выживания, энергетической зрелости и национальной безопасности.