Отмена тарифов Трампа: аналитики оценили эффект для золота

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 февраля 2026, 18:37 Читати українською

Отмена тарифов Трампа: аналитики оценили эффект для золота

Решение Верховного суда США об отмене масштабных «взаимных» тарифов, введённых администрацией Дональд Трамп, может оказать «позитивное, но ограниченное» влияние на золото. Об этом говорится в аналитической записке Deutsche Bank, на которую ссылается Investing.com.

Решение Верховного суда США об отмене масштабных «взаимных» тарифов, введённых администрацией Дональд Трамп, может оказать «позитивное, но ограниченное» влияние на золото.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реакция рынка золота

Сразу после оглашения решения золото кратковременно опустилось ниже психологической отметки $5 000 за унцию, однако позже отыграло снижение.

Спотовая цена в четверг практически не изменилась — $5 164,31 за унцию, тогда как фьючерсы на золото в США снизились на 0,9% — до $5 179,40 за унцию.

Аналитики банка во главе с Майклом Сюэ отмечают: реакция рынка оказалась сдержанной, что отражает неопределённость вокруг дальнейших торговых и бюджетных шагов Белого дома.

Почему эффект будет ограниченным

Суд отменил использование Закона о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA) для введения тарифов. Однако, по мнению экспертов, администрация уже рассматривает альтернативные механизмы — в частности, временные тарифы сроком до 150 дней по статье 122 Закона о торговле 1970-х годов.

В Deutsche Bank считают, что: США могут частично приблизиться к прежнему масштабу тарифов, но полностью воспроизвести эффект IEEPA через статью 122 будет сложно, доходы от тарифов играли роль в смягчении ухудшения фискальной ситуации.

Фактор бюджета и дефицита

Дополнительное давление на бюджет оказывает так называемый «One Big Beautiful Bill Act» (OBBBA) — масштабный бюджетный законопроект, закрепивший налоговые сокращения 2017 года на постоянной основе.

Если поступления от тарифов окажутся ниже ожиданий, это может привести к более высокому дефициту, чем прогнозирует Бюджетное управление Конгресса.

А более крупные дефициты традиционно:

  • усиливают опасения по поводу инфляции,
  • подрывают доверие к доллару,
  • стимулируют спрос на защитные активы.

Что это значит для золота

В теории рост бюджетных рисков и долговой нагрузки поддерживает золото. Однако аналитики подчеркивают: эффект от решения суда будет скорее умеренным, поскольку торговая политика может быть скорректирована альтернативными способами. Иными словами, фактор дефицита остаётся долгосрочной поддержкой для золота, но текущая новость сама по себе не меняет фундаментальную картину рынка кардинально.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами