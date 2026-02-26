Отмена тарифов Трампа: аналитики оценили эффект для золота

Решение Верховного суда США об отмене масштабных «взаимных» тарифов, введённых администрацией Дональд Трамп, может оказать «позитивное, но ограниченное» влияние на золото. Об этом говорится в аналитической записке Deutsche Bank, на которую ссылается Investing.com.

Реакция рынка золота

Сразу после оглашения решения золото кратковременно опустилось ниже психологической отметки $5 000 за унцию, однако позже отыграло снижение.

Спотовая цена в четверг практически не изменилась — $5 164,31 за унцию, тогда как фьючерсы на золото в США снизились на 0,9% — до $5 179,40 за унцию.

Аналитики банка во главе с Майклом Сюэ отмечают: реакция рынка оказалась сдержанной, что отражает неопределённость вокруг дальнейших торговых и бюджетных шагов Белого дома.

Почему эффект будет ограниченным

Суд отменил использование Закона о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA) для введения тарифов. Однако, по мнению экспертов, администрация уже рассматривает альтернативные механизмы — в частности, временные тарифы сроком до 150 дней по статье 122 Закона о торговле 1970-х годов.

В Deutsche Bank считают, что: США могут частично приблизиться к прежнему масштабу тарифов, но полностью воспроизвести эффект IEEPA через статью 122 будет сложно, доходы от тарифов играли роль в смягчении ухудшения фискальной ситуации.

Фактор бюджета и дефицита

Дополнительное давление на бюджет оказывает так называемый «One Big Beautiful Bill Act» (OBBBA) — масштабный бюджетный законопроект, закрепивший налоговые сокращения 2017 года на постоянной основе.

Если поступления от тарифов окажутся ниже ожиданий, это может привести к более высокому дефициту, чем прогнозирует Бюджетное управление Конгресса.

А более крупные дефициты традиционно:

усиливают опасения по поводу инфляции,

подрывают доверие к доллару,

стимулируют спрос на защитные активы.

Что это значит для золота

В теории рост бюджетных рисков и долговой нагрузки поддерживает золото. Однако аналитики подчеркивают: эффект от решения суда будет скорее умеренным, поскольку торговая политика может быть скорректирована альтернативными способами. Иными словами, фактор дефицита остаётся долгосрочной поддержкой для золота, но текущая новость сама по себе не меняет фундаментальную картину рынка кардинально.