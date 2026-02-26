Ford добавляет плату за багажник в Ford Mustang Mach‑E 2026

Люди, покупающие новый электрический внедорожник Mustang, будут удивлены, когда просмотрят список заказов. Теперь Ford взимает дополнительную плату с клиентов нового Mustang Mach-E, если они хотят получить доступ к переднему багажнику. Об этом пишет Сaranddriver.com

Драгоценная опция

Если вы покупаете Ford Mustang Mach-E 2026 выпуска, вас может ожидать небольшой сюрприз. Это потому, что Ford теперь взимает с новых клиентов Mach-E больше денег, если они хотят передний багажник (также известный как frunk), согласно потребительскому сайту.

Эта опция прибавочной стоимости является нововведением для модельного года 2026; все электрические внедорожники Mustang 2025 выпуска имели стандартный передний багажник.

Вариант с багажником стоит 495 долларов и указан в разделе «Опции внешнего вида» конфигуратора вместе с брызгозащитными экранами, защитными экранами бамперов, комплектом для подкачки шин, блокировкой колес и кронштейном для переднего номерного знака.

То, что Ford берет плату за багажник, — не первый случай, когда автопроизводитель требует дополнительных денег за оборудование, которое уже технически есть в автомобиле, хотя это один из самых вопиющих.

BMW подверглась критике за ежемесячную плату за использование подогрева сидений в рамках так называемых «Функций по требованию», хотя автопроизводитель все еще блокирует некоторые услуги по платной подписке.