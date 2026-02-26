Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Ford добавляет плату за багажник в Ford Mustang Mach‑E 2026

Люди, покупающие новый электрический внедорожник Mustang, будут удивлены, когда просмотрят список заказов. Теперь Ford взимает дополнительную плату с клиентов нового Mustang Mach-E, если они хотят получить доступ к переднему багажнику. Об этом пишет Сaranddriver.com

Люди, покупающие новый электрический внедорожник Mustang, будут удивлены, когда просмотрят список заказов.

Драгоценная опция

Если вы покупаете Ford Mustang Mach-E 2026 выпуска, вас может ожидать небольшой сюрприз. Это потому, что Ford теперь взимает с новых клиентов Mach-E больше денег, если они хотят передний багажник (также известный как frunk), согласно потребительскому сайту.

Эта опция прибавочной стоимости является нововведением для модельного года 2026; все электрические внедорожники Mustang 2025 выпуска имели стандартный передний багажник.

Вариант с багажником стоит 495 долларов и указан в разделе «Опции внешнего вида» конфигуратора вместе с брызгозащитными экранами, защитными экранами бамперов, комплектом для подкачки шин, блокировкой колес и кронштейном для переднего номерного знака.

Напомним

То, что Ford берет плату за багажник, — не первый случай, когда автопроизводитель требует дополнительных денег за оборудование, которое уже технически есть в автомобиле, хотя это один из самых вопиющих.

BMW подверглась критике за ежемесячную плату за использование подогрева сидений в рамках так называемых «Функций по требованию», хотя автопроизводитель все еще блокирует некоторые услуги по платной подписке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
