В Украине приостанавливает работу сеть спортивного ритейлера Reebok. Последние два магазина бренда в Киеве работают до весны 2026-го — в ТРЦ Retroville и SkyMall. Об этом пишет Forbes.ua.
В Украине прекращает работу сеть спортивного ритейлера Reebok
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно о работе магазинов
Несмотря на рост популярности спортивного ритейла, сеть Reebok постепенно выходит из Украины. Последние магазины бренда в Киеве — в ТРЦ SkyMall и Retroville — закрываются весной 2026 года.
Магазин в SkyMall будет работать до 8 мая 2026, говорят в пресс-службе торгового центра.
У Retroville договор с Reebok действует до конца апреля, однако магазин будет работать до конца распродажи товарных запасов, говорится в ответе пресс-службы ТРЦ.
Кроме физических магазинов деятельность сворачивает и официальный онлайн-магазин.
«Сайт будет работать, пока не будут распроданы остатки товара — новых поставок не ожидается», — ответили на горячей линии онлайн-направления Reebok.
Сеть магазинов Reebok в Украине с марта 2022 контролировал турецкий холдинг FLO Retailing. До этого, с 2005 года, бренд входил в структуру Adidas.
Комментарии - 1