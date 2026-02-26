В Украине прекращает работу сеть спортивного ритейлера Reebok

В Украине приостанавливает работу сеть спортивного ритейлера Reebok. Последние два магазина бренда в Киеве работают до весны 2026-го — в ТРЦ Retroville и SkyMall. Об этом пишет Forbes.ua.

Что известно о работе магазинов

Несмотря на рост популярности спортивного ритейла, сеть Reebok постепенно выходит из Украины. Последние магазины бренда в Киеве — в ТРЦ SkyMall и Retroville — закрываются весной 2026 года.

Магазин в SkyMall будет работать до 8 мая 2026, говорят в пресс-службе торгового центра.