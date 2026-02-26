Национальная фондовая биржа Индии (NSE) разослала инвестиционным банкам приглашения принять участие в организации первичного размещения акций на $2,5 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Биржа планирует выбрать консультантов к середине марта, уточнили собеседники агентства.
Крупнейшая биржа Индии начала подготовку к IPO на $2,5 млрд
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно о планах биржи
В начале этого месяца NSE сформировала комитет и назначила инвесткомпанию Rothschild независимым консультантом для надзора за процессом листинга. Rothschild возглавит отбор ведущих банкиров, юридических советников и других посредников.
Этот шаг указывает на возобновление подготовки к одному из крупнейших в истории Индии IPO, уточняет агентство.
Размещение откладывалось в течение нескольких лет из-за регуляторных и правовых проблем. Биржа управляет самым объемным в мире рынком деривативов по количеству торгуемых контрактов.
Планируемая продажа акций будет полностью представлять собой оферту на продажу, при этом существующие акционеры намерены реализовать около 4−4,5% капитала компании, сообщал Bloomberg ранее.
Исходя из цен на внебиржевом рынке, IPO может привлечь приблизительно $2,5 млрд.
Комментарии