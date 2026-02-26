За январь 2026 бюджет получил более 1,7 млрд грн налога на недвижимость. Это на 16% больше чем в январе прошлого года. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Налог на квадратные метры: в каких регионах уплатили больше всего
Где оплатили больше всего
В этом году свой вклад в развитие общин внесли более 131 тыс. собственников недвижимости. Самыми активными в оплате оказались жители столицы и крупных областей:
- Киев — 382,1 млн грн;
- Киевская область — 166,7 млн грн;
- Львовская область — 165,4 млн грн;
- Днепропетровская область -164,9 млн. грн.
Кто платит налог
Налог уплачивается собственниками жилой и нежилой недвижимости, если площадь объекта превышает следующие нормы:
- квартиры: более 60 кв. м.
- дома: более 120 кв. м.
- разные типы жилой недвижимости (если в собственности и квартира, и дом): более 180 кв. м.
Как начисляется налог
- Налог начисляется только на площадь, превышающую вышеупомянутые лимиты.
- Ставку налога (до 1,5% минимальной заработной платы за 1 кв. м) устанавливают местные органы власти, поэтому в разных общинах суммы могут отличаться.
- Уведомление о необходимости уплаты налога присылает ГНС.
