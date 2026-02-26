Кабмин отменил два устаревших экологических разрешения для бизнеса

Кабинет Министров Украины продолжает чистку регуляторного поля. На заседании 25 февраля 2026 было принято решение об отмене двух инструментов государственного регулирования, которые только дублировали уже существующие экологические процедуры. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Этот шаг стал ответом на запросы предпринимателей через «Дашборд проблем бизнеса» и рекомендации Межведомственной рабочей группы по дерегуляции.

Что именно отменили?

Изменения внесены в постановления № 300 и № 209. Теперь бизнесу больше не нужно тратить время на согласование:

Планы мероприятий по охране окружающей среды и защите населения. Ранее эти документы нуждались в визировании сразу в трех инстанциях — Госэкоинспекции, ГСЧС и местных администрациях.

Нормативы воздействия физических и биологических факторов на воздух. Эта процедура ранее дублировалась через Госсанэпидслужбу.

Все эти аспекты теперь полностью покрываются единственной процедурой — оценкой влияния на окружающую среду (ОВД).

Масштаб эффекта

По подсчетам Минэкономики, только в секторе обрабатывающей промышленности положительные изменения ощутят более 50 тысяч предприятий. Уменьшение административного давления позволит бизнесу сосредоточиться на производстве, а не на сборе лишних бумаг.

Соответствие современным стандартам

Кроме упрощения, нормативные акты были приведены в соответствие с Законом «Об административной процедуре». Это часть масштабной реформы, направленной на создание прозрачных отношений между государством и предпринимателем.