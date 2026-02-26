В рейтинге самых продаваемых новых авто в мире в 2025 году лидером стал электромобиль Tesla Model Y, продажи которого, по данным и focus2move, снизились на 9,3%.
Tesla удержала первое место в мире, продажи просели на 9%
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Топ-10 моделей на глобальном рынке новых авто
- Tesla Model Y (-9,3% относительно 2024 г.);
- Toyota RAV4 (-1,4%);
- Toyota Corolla (-9,2%);
- Ford F-Series (+8,1%);
- Honda CR-V (-2,1%);
- Chevrolet Silverado (+4%);
- Hyundai Tucson (+3,9%);
- Toyota Camry (+9,4%);
- Volkswagen Tiguan (+2%);
- Kia Sportage (-0,8%).
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии