Альтернативы депозитам в 2026 году: где получить более высокую доходность

Депозиты остаются самым популярным инвестиционным инструментом украинцев. Это удобный и понятный инструмент, но, к сожалению, далеко не самый выгодный. «Минфин» решил разобраться, какие активы могут заменить банковский вклад, не требуют глубоких финансовых знаний, но при этом обеспечивают лучшие заработки.

Согласно последней статистике НБУ, граждане держат срочные вклады почти на 467 млрд грн. Для сравнения: в начале прошлого года эта сумма составила 417 млрд грн. Таким образом, примерно за год она выросла на 50 млрд грн, или же на 12%.

Учитывая, что инфляция в Украине в прошлом году составляла около 8%, можно констатировать, что прирост депозитов уверенно ее опережает. Частично это можно объяснить начисленными процентами по предыдущим вкладам, но также и чистым приростом средств.

Украинская банковская система продемонстрировала устойчивость во время полномасштабной войны, ни у одного крупного банка не возникло проблем с ликвидностью, они продолжали развивать современные сервисы. Открыть депозит практически во всех ориентирующихся на массовый сегмент банках можно дистанционно, в несколько кликов. Государство гарантирует возврат всего вклада, вне зависимости от суммы. По желанию можно открыть депозит с возможностью частичного или полного снятия средств до истечения срока.

У депозитов есть целый ряд преимуществ и по факту один ключевой недостаток — невысокая доходность. В среднем по гривневым вкладам в год она составляет 13,09%, а самые высокие ставки, предлагаемые гражданам, — до 16,5% в год. При этом этот заработок облагается налогом по ставке 18% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть уменьшается почти на четверть. Если отнять налоги, то средняя «чистая» ставка по депозитам окажется чуть больше 10%. Это все еще больше прогнозируемой инфляции, но всего на несколько процентов. При этом, после решения Нацбанка снизить учетную ставку с 15,5 до 15%, ожидается и сокращение доходности вкладов.

«Минфин» решил проанализировать, какие инструменты можно рассмотреть в качестве альтернативы депозитам. Они не должны быть сложными в управлении, их не должно быть сложно купить, и при этом они должны обеспечивать лучшие заработки.

ОВГЗ

Государственные облигации стали безоговорочно популярными в последние годы. Граждане держат этих бумаг почти на 128 млрд грн. Это примерно в три с половиной раза меньше, чем на срочных депозитах, но облигации демонстрируют значительно более высокую динамику прироста.

Еще год назад их на руках у физлиц было на 84,5 млрд. То есть, за 12 месяцев прирост составил 43,5 млрд грн, а это более 50%. А если посмотреть на показатели трехлетней давности, то у граждан облигаций было на 32,8 млрд грн. То есть с тех пор инвестиции в эти бумаги выросли почти в 4 раза.

Секрет популярности ОВГЗ в том, что они максимально похожи на депозиты, только лучше. Если в случае со вкладами инвестор занимает деньги банку, то с облигациями — правительству. Заемщики, в свою очередь, гарантируют заранее определенную доходность.

Как открыть депозит, так и купить облигации можно в мобильном приложении. Часто это приложения одних и тех же банков, к которым граждане уже привыкли.

Возврат средств в обоих случаях гарантирует государство. Только для вкладов — через ФГВФЛ, а для облигаций это делает непосредственно правительство.

Главное же преимущество ОВГЗ — в более высокой доходности и отсутствии налогообложения доходов. На последнем же аукционе Министерство финансов разместило облигации с погашением примерно через год со ставкой 15,34%, и это «чистая» доходность. Ожидается, что в дальнейшем ставка по облигациям будет идти вниз из-за высокого спроса на бумаги, относительно низкой инфляции и монетарной политики регулятора. Поэтому сейчас может быть удобное время, чтобы зафиксировать доходность.

REIT-фонды

Это фонды совместных инвестиций в недвижимость. По факту большая группа инвесторов складывают свои средства в «общую корзину», а фонд за эти деньги покупает недвижимость и сдает ее в аренду. Если непосредственная покупка недвижимости требует привлечения инвестора в управление объектом, то покупка сертификатов фонда обеспечивает пассивный доход, подобно депозитам, но с несколькими преимуществами. Важно добавить, что деятельность таких фондов жестко контролируется Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

У REIT-фондов есть два источника доходов для вкладчиков — благодаря арендной плате и подорожанию самой недвижимости. Как отмечает финансовый директор S1 REIT Вадим Павлушин, именно в этом главное преимущество этих фондов. «В банковских вкладах само „тело“ депозита съедает инфляция, и для приумножения остаются только проценты», — отмечает он.

Например, у S1 REIT в портфеле два фонда — S1 ВДНХ и S1 Obolon. Первый инвестирует в готовый прибыльный дом и у него запланированная доходность 8,2% годовых в долларах. Однако, констатируют в компании, фактическая доходность фонда опережает прогноз — общая годовая доходность, учитывая аренду и капитализацию, по фонду S1 ВДНХ, по результатам прошлого года, составила 16,9% в долларах*.

Фонд S1 Obolon вкладывает деньги инвесторов в прибыльный дом, который сейчас находится на финальной стадии строительства. Только с апреля по конец прошлого года стоимость его сертификатов выросла на 8,29% в долларах. В будущем же фонд начнет приносить прибыль и благодаря аренде.

Помимо более высокой доходности, у REIT-фондов есть и другие преимущества, по сравнению с депозитами. Так, по срочным депозитам обычно не предусмотрена возможность досрочного снятия части средств, а если такая возможность и есть, то это приведет к потере доходности по остальному вкладу. «В случае же с инвестиционными фондами недвижимости, вам доступна опция продажи части своих сертификатов по рыночной стоимости на момент сделки день в день. Вы ничего не теряете и можете более гибко управлять собственным капиталом», — объясняет Вадим Павлушин.

Выбирая депозит, инвестор должен решить: защитить свой капитал от девальвации гривны, разместив средства на валютном вкладе или выбрать гривневый. У валютных депозитов низкая процентная ставка, тогда как у гривневых — более высокая, однако всегда остается риск девальвации. А вот в REIT-фонде, говорит Вадим Павлушин, несмотря на расчеты в гривне, доходность формируется в долларах, ведь недвижимость традиционно оценивается в долларовом эквиваленте. Так же и дивиденды, формируемые от арендных платежей, согласно договорам, индексируются к курсу доллара.

Важно и то, что дивидендный доход в REIT-фондах облагается налогом по более низкой ставке, по сравнению с депозитами, — 9% НДФЛ и 5% военного сбора. Доходы же, полученные от капитализации недвижимости, нужно будет оплатить только после продажи сертификатов, а это означает, что долгое время можно зарабатывать на росте стоимости активов без дополнительных затрат.

Фонды инвестиций в землю

Подобно инвестициям в недвижимость, покупка земля также требует непосредственного привлечения собственника в управление активом — подбор лучшего участка, поиск арендатора, контроль за его использованием и т. д. Однако и здесь есть варианты получения пассивной прибыли.

Например, компания Твое Коло создала инвестиционный фонд «Твое Коло. Реинвестиция». В нем арендные платежи вкладываются в расширение приобретенных площадей. Вместе с подорожанием самих участков это должно обеспечивать запланированную прибыльность 15% в долларах. Фактическая доходность может существенно опережать ожидаемую — в прошлом году она достигла почти 25% в долларах.

Сейчас рынок земли находится в стадии развития, и потому, объясняют в компании, земля остается недооцененной и может демонстрировать стремительный рост стоимости. Особенно активный рост прогнозируется после завершения войны и улучшения условий сельского хозяйства и экспорта продукции.

Капитализация активов фонда происходит в первую очередь благодаря общему тренду на удорожание земельных участков, но, как объясняют в Твое Коло, их стратегия заключается в консолидации массивов качественных участков. Это делает землю более интересной как для арендаторов, так и для других инвесторов, как следствие — земли фонда растут в цене быстрее, чем в среднем на рынке.

Минимальная сумма входа в фонд определяется законодательством — нужно купить не менее 122 инвестиционных сертификатов. В фонде «Твое Коло. Реинвестиция» по состоянию на февраль этого года стоимость сертификата составляет 1 326 грн, следовательно, минимальный порог входа чуть более 161 тыс. грн. При этом год назад один сертификат стоил 1 043 грн — цена растет из-за подорожания земли.

Комиссии за покупку сертификатов фонда отсутствуют. Если же инвестор захочет продать эти бумаги досрочно, это можно сделать несколькими способами. Самый простой — дать поручение своему брокеру выставить сертификаты на биржу. Второй вариант — обратный выкуп через Твое Коло, компания поможет найти встречную сторону сделки. Третий вариант — самостоятельно найти покупателя.

В случае продажи сертификата через брокера, комиссия будет составлять до 1%, а если найти покупателя самостоятельно — затраты могут быть минимальными — на уровне 0,2−0,4%. Таким образом, полностью или частично выйти из инвестиции можно без особых затрат.

Фонды «Твое Коло» обеспечивают высокую безопасность сохранения активов. Как объясняют в компании, согласно законодательству, активы паевого фонда не являются собственностью Компании по управлению активами (КУА). Они принадлежат непосредственно инвесторам.

Деятельность фондов жестко контролируется Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. И даже если КУА прекратит существование или потеряет лицензию, активы фонда не исчезнут — НКЦБФР назначит другую лицензируемую компанию для дальнейшего управления фондом или инициирует процедуру ликвидации фонда. В последнем случае имущество (земля) будет распродано по рыночной цене, а все полученные денежные средства пропорционально распределены между держателями сертификатов.

«В случае любых форс-мажоров с управляющей компанией, инвестор остается владельцем своих инвестиционных сертификатов. Это аналогично тому, как при банкротстве брокера ваши акции Apple остаются вашими: меняется только человек, который обслуживает ваш счет», — объясняет коммерческий директор Твое Коло Егор Лесничий.

Негосударственные пенсионные фонды

Это способ стратегических сбережений в течение длительного периода. Принцип негосударственных пенсионных фондов состоит в том, что его участник вносит регулярные платежи, фонд эти средства аккумулирует, инвестирует и обеспечивает их рост. Когда наступает определенный пенсионный возраст, фонд начинает выплачивать накопленные средства.

Формально НПФ достаточно популярные — почти у 900 тыс. украинцев есть в них счета. Но в подавляющем большинстве случаев эти счета открывались компаниями, и деньги на них практически не поступали. По оценкам экспертов, только каждый десятый участник НПФ самостоятельно открыл в нем счет.

Один из недостатков НПФ состоит в том, что они инвестируют средства в основном в инструменты, к которым их клиенты имеют доступ и самостоятельно. Преимущественно это ОВГЗ и депозиты, реже — недвижимость, драгоценные металлы, акции, корпоративные облигации.

По данным АЦПО, среди 46 НПФ самую большую доходность за последний год продемонстрировал фонд Социальный стандарт — 19,7%, на втором месте ВСЕ — 18,2%. В то же время в основном доходность крупных фондов находится в пределах 13−15% годовых. То есть это те показатели, которые можно было превзойти покупкой ОВГЗ, хотя, по сравнению с депозитами, эти проценты выше.

При такой доходности обращаться в НПФ есть смысл в том случае, если у человека есть проблемы с финансовой дисциплиной, ведь фонд обеспечит накопление в течение длительного времени и не позволит раньше времени потратить деньги. В других случаях, можно самостоятельно выбирать те активы, которые не требуют значительного личного контроля, но принесут доход, превышающий депозиты.

*Инвестиции в фонды «S1 ВДНХ/Оболонь» защищают инвестора от многих рисков, но не от всех. Планируемая прибыль не гарантируется. Результаты деятельности фонда в прошлом не гарантируют доходы в будущем. Перед инвестированием ознакомьтесь с условиями и проконсультируйтесь с финансовым советником.