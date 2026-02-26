monobank с 2017 года не изменял сумму вознаграждения за приглашенного друга в mono, но теперь решил удвоить сумму вознаграждения. Об этом написал один из соучредителей Олег Гороховский.
monobank удвоил вознаграждение за приглашенного друга
Что известно
«Раньше, если кто-то открывал карту по вашей реферальной ссылке (чтобы ее найти, нажмите кнопку „Еще“), вы оба получали по 50 гривен. Теперь мы удваиваем это вознаграждение. За приглашение друга в mono вы и он получите по 100 гривен», — написал Гороховский.
Он отметил, что единственное, что с 2017 года находить тех, с кем можно так заработать, стало немного сложнее.
