monobank удвоил вознаграждение за приглашенного друга

monobank с 2017 года не изменял сумму вознаграждения за приглашенного друга в mono, но теперь решил удвоить сумму вознаграждения. Об этом написал один из соучредителей Олег Гороховский .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Раньше, если кто-то открывал карту по вашей реферальной ссылке (чтобы ее найти, нажмите кнопку „Еще“), вы оба получали по 50 гривен. Теперь мы удваиваем это вознаграждение. За приглашение друга в mono вы и он получите по 100 гривен», — написал Гороховский.

Он отметил, что единственное, что с 2017 года находить тех, с кем можно так заработать, стало немного сложнее.