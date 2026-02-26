В Германии завершился переходный период, позволявший украинцам свободно ездить на автомобиле с украинскими номерами, об этом пишет «Укравтопром».
Переходный период завершен: украинцы в Германии должны перерегистрировать свои авто
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что изменилось
Теперь, если авто находится в стране более 12 месяцев (с момента въезда или получения защиты), его обязательно нужно зарегистрировать и получить немецкие номера, иначе угрожают штрафы или эвакуация ТС на штрафплощадку за счет владельца.
К тому же после года проживания в ФРГ украинская «зеленая карточка» может не признаваться, что требует оформления немецкой страховки.
Для перерегистрации автотранспорта необходимо пройти немецкий технический осмотр (TÜV или DEKRA) и оформить местную страховку.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии