БЭБ взялось за «Ябко»: последствия для продаж техники

Источники правоохранительных органов сообщают, что несколько дней назад детективы БЭБ провели серию мероприятий в местах хранения, накопления и распределения контрабандной техники сети «Ябко» во Львовской области. Об этом пишет заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Подробности

«Я намеренно употребляю слово «меры», потому что масштаб действий и их реализация выходят за рамки термина «обыски». По данным источников, во время этих мероприятий у «Ябко» была изъята контрабандная техника на более чем $100 миллионов.

Также для сбыта нелегального товара мимо уплаты налогов было задействовано более 100 ФОП, которые в рамках аналитики детективов позволили «Ябко» отмыть за короткий период более 40 миллионов гривен неуплаченных налогов.

Повторюсь, что эти «меры» состоялись не в магазинах сети, где осуществляется конечный сбыт товара, а именно в головных офисах и логистических центрах «Ябко»", — написал Железняк.

Кроме того, еще несколько неприятных сюрпризов ждут контрагентов и поставщиков «Ябко», но всему свое время.

«Ну и фиктивным ФОПам стоит подготовиться к очень большим штрафам и проблемам. Прикрывать вас никто не будет. Вы знали, на что шли и вас всех публично предупреждали», — подытожил он.

Напомним

По словам Главы Налогового комитета Даниила Гетманцева, 20 миллиардов гривен — это ежегодные потери государства от контрабандной электроники.