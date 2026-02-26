Глобальный долг достиг нового рекорда в $348 трлн — IIF

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 февраля 2026, 11:16 Читати українською

Глобальный долг достиг нового рекорда в $348 трлн — IIF

Объем мирового долга, включая обязательства государств, домохозяйств, финансовых и нефинансовых компаний, в 2025 году увеличился на $29 трлн и достиг рекордных $348,3 трлн, по данным Института международных финансов (IIF).

Объем мирового долга, включая обязательства государств, домохозяйств, финансовых и нефинансовых компаний, в 2025 году увеличился на $29 трлн и достиг рекордных $348,3 трлн, по данным Института международных финансов (IIF).► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПричина повышения долгаЭто было обусловлено, в первую очередь, повышением объемов суверенных обязательств, на долю которых пришлось более $10 трлн, при этом на долю США, Китая и стран еврозоны пришлось примерно три четверти этого роста.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина повышения долга

Это было обусловлено, в первую очередь, повышением объемов суверенных обязательств, на долю которых пришлось более $10 трлн, при этом на долю США, Китая и стран еврозоны пришлось примерно три четверти этого роста.

Увеличение глобального долга в настоящее время связано не столько с задолженностью домохозяйств или компаний, сколько с постоянным дефицитом бюджетов крупнейших экономик мира.

Отношение долга к ВВП в прошлом году снизилось до 308%, главным образом, за счет государств с развитой экономикой. В странах с развивающейся экономикой показатель достиг рекордных 235% ВВП.

Государственный долг на конец 2025 года составлял $106,7 трлн по сравнению с $96,3 трлн годом ранее. Задолженность нефинансовых компаний достигла $100,6 трлн, домохозяйств — $64,6 трлн, по данным IIF.

На зрелых рынках общий долг вырос до $231,7 трлн, на развивающихся — до рекордных $116,6 трлн.

Если бюджетный дефицит останется значительным, а компании продолжат финансировать капитальные расходы через выпуск облигаций, объем мирового долга в 2026 году продолжит увеличиваться, отмечается в отчете.

По оценке IIF, в этом году развивающимся рынкам придется погасить долги на сумму более $9 трлн, что является максимальным в истории расчетов объемом рефинансирования. На зрелых рынках ожидается выплата более $20 трлн по облигациям и кредитам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами