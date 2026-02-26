Папа Римский призвал сопротивляться искушению проведения проповеди с помощью ИИ

На встрече с духовенством Римской епархии папа Лев XIV призвал «сопротивляться искушению проведения проповеди с помощью искусственного интеллекта». Об этом пишет Vatican News .

Запрет Понтифика

«Все мышцы тела, если мы их не используем, не задействуем, умирают. Мозг точно также нужно применять, поэтому наш интеллект должен немного упражняться», — заявил священнослужитель.

Понтифик подчеркнул, что чат-бот никогда не сможет заменить живого священника, какими бы ни были возможности нейросетей сейчас или в будущем.

«Проповедь — это передача веры. ИИ никогда не сможет делиться верой», — сказал он.

Помимо искусственного интеллекта папа римский затронул тему социальных сетей, призвав не смешивать их с реальной жизнью. По его словам, «распространенной иллюзией в интернете является восприятие подписчиков и лайков как подлинной духовной связи».

ИИ-переводчик в Ватикане

Ранее Ватикан анонсировал собственную систему на базе искусственного интеллекта для перевода литургических текстов. Она адаптирует священные писания в реальном времени на 60 языков.