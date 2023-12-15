Папа Франциск предупредил об опасности диктатуры ИИ

Папа Римский Франциск предупредил об опасности диктатуры ИИ, которую можно создать из-за возможного неэтичного использования этой технологии. Об этом пишет ForkLog.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Предостережение Папы

В письме, написанном накануне Всемирного дня мира 1 января 2024 года, понтифик призвал к созданию международного договора, регулирующего разработку и применение искусственного интеллекта.

«В основе развития новых технологий должно лежать присущее каждому человеку достоинство, чтобы цифровой прогресс мог способствовать делу мира», — говорится в письме.

Папа Франциск отметил, что ИИ может использоваться для усиления неравенства и конфликтов, если разработчики будут отдавать предпочтение «прибыли или жажде власти».

Читайте также: ИИ не заберет у людей работу, а сократит рабочую неделю до трех дней — Билл Гейтс

Он также выразил обеспокоенность по поводу появления сгенерированных фейковых новостей, которые могут подорвать доверие к СМИ, и по поводу того, что ИИ может оставить большую часть населения без работы.

Признание потенциала

Понтифик признал, что ИИ обладает потенциалом для положительного влияния на мир, например, для обеспечения более эффективного производства и модернизации процессов сбора, организации и подтверждения данных.

Его призыв к международному регулированию ИИ поддерживают другие лидеры мирового сообщества. В мае 2023 г администрация президента США Джо Байдена провела встречу с руководителями Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic, на которой обсудили связанные с ИИ риски.

CEO OpenAI Сэм Альтман выступил перед Конгрессом США и призвал правительство урегулировать использование и разработку технологии. Администрация президента также опубликовала указ, устанавливающий новые стандарты безопасности и защиты искусственного интеллекта.