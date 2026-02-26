Коммунальные расходы частично компенсируют: какие льготы будут действовать в 2026 году

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины наработало постановление Правительства, предусматривающее предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива для отдельных категорий граждан в 2026 году, говорится в сообщении ведомства.

Как будут предоставляться льготы

Предусмотрено, что льготы предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.

Ожидается, что такие изменения позволят поддержать именно те категории, которые больше всего в этом нуждаются.

Кто имеет право на льготы

В частности, с первого января 2026 право на льготы имеют: