українська
26 февраля 2026, 8:43 Читати українською

Коммунальные расходы частично компенсируют: какие льготы будут действовать в 2026 году

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины наработало постановление Правительства, предусматривающее предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива для отдельных категорий граждан в 2026 году, говорится в сообщении ведомства.

Как будут предоставляться льготы

Предусмотрено, что льготы предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.

Ожидается, что такие изменения позволят поддержать именно те категории, которые больше всего в этом нуждаются.

Кто имеет право на льготы

В частности, с первого января 2026 право на льготы имеют:

  • уволенные с военной службы, ставшие лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы;

  • родители и члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;
  • реабилитированные лица, ставшие лицами с инвалидностью в результате репрессий или пенсионерами;
  • пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (категории I и II), мужья и жены умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших;
  • супруги (мужчины) умерших граждан, если та (тот) не женились во второй раз, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях;
  • ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других государственных органов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов этой категории;
  • бывшие несовершеннолетние, которым на момент заключения не исполнилось 18 лет, заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей 14 лет), признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин;
  • депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
