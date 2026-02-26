ФЛП, доходы которых признают налоговым злоупотреблением, будут платить налог в 30%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 февраля 2026, 9:00 Читати українською

ФЛП, доходы которых признают налоговым злоупотреблением, будут платить налог в 30%

24 февраля Министерство финансов представило для обсуждения изменения в налоговый кодекс, которыми в отечественное законодательство имплементируются мировые практики противодействия уклонению от уплаты налогов. Принятие соответствующего законопроекта министерство объясняет необходимостью выполнить обязательства, взятые Украиной для вступления в ЕС. Но Вячеслав Черкашин, старший аналитик Института социально-экономической трансформации, ассоциированный эксперт CASE-Ukraine, считает, что «часть нововведений имеет чисто национальное происхождение». Что приготовили для налогоплательщиков чиновники, он рассказывает в своей колонке на ФБ.

ФЛП, доходы которых признают налоговым злоупотреблением, будут платить налог в 30%
Фото: pixabay

Новый фискальный вызов

По результатам первого ознакомления со 149-страничным законопроектом об имплементации правил противодействия уклонению от налогообложения, который вчера представлен Министерством финансов. Всегда считал, что на фоне длительной ожесточенной борьбы с оффшорами и теневой экономикой хуже ядерного взрыва Закона 466, который произошел в 2020 году, в нормативном поле уже не будет. Именно после него количество налоговых консультантов, юристов и аудиторов возросло экспотенциально, а инвестиционный климат еще пару лет был без сознания. Однако, как говорил известный польский классик: когда думал, что достиг дна, снизу постучали.

Проект действительно получился знаковым — по уровню агрессий к налогоплательщикам, по градусу желания государства собрать налоги любой ценой, по степени чрезвычайного усложнения налогового законодательства.

Более того, для пламенных борцов с налоговыми уклоняющимися новая терминология проекта звучит как замечательная музыка — «налоговое злоупотребление», «комбинированная операция», «непосредственный и отложенный экономический эффект», «побочные выгоды», «трансфер имущества или деятельности», «гибридные разногласия» etc. Для бизнеса это тысячи бесполезных времен и куча денег, сотни новых проверок, административных и судебных споров.

Расширение инструментария давления

Взрывообразно растет инструментарий давления. Разумная экономическая причина (деловая цель) распространяется на внутренние операции. Обновленные определения «места эффективного управления» и «постоянного представительства» делают большинство иностранных компаний, экономически связанных с Украиной, заложниками, которые должны регистрироваться в налоговой (или их сделают таковыми принудительно со штрафом 600 тыс. грн), отчитываться и платить налог на прибыль. Экономически активных украинцев, в частности ФЛП, доходы которых будут признаны налоговым злоупотреблением, ждет ставка налога 30%. При этом осуществление ФЛП в течение 3-х лет налогового злоупотребления является основанием для аннулирования регистрации плательщиком единого налога.

Кстати, авторы пишут, что законопроект является воплощением стандартов ЕС и ОЭСР, но часть новаций имеют чисто национальное происхождение (такую искаженную трактовку «места эффективного управления» не найдешь нигде в ЕС или ОЭСР).

Итоги

Подытожим. Правительство (если этот токсичный документ попадет в парламент) окончательно подтвердит курс на введение сверхрепрессивной налоговой напалм-политики, а бизнес останется один на один с растущим давлением фискалов на фоне крайне недружественной и архисложной налоговой системы. Любые экономические связи с Украиной потенциально станут фискально опасными, а украинское налоговое резиденство — отдельной формой наказания нерезидентов, которые еще имеют с нами дела. Законопроект в целом глубоко враждебен идеям восстановления страны и экономики, привлечению инвестиций и возвращению беженцев — украинцев. Весь этот ужас планируется ввести с 1 января 2028 года.

Автор:
Черкашин Вячеслав
Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Черкашин Вячеслав
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает eastpakk и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами