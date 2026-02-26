ФЛП, доходы которых признают налоговым злоупотреблением, будут платить налог в 30%

24 февраля Министерство финансов представило для обсуждения изменения в налоговый кодекс, которыми в отечественное законодательство имплементируются мировые практики противодействия уклонению от уплаты налогов. Принятие соответствующего законопроекта министерство объясняет необходимостью выполнить обязательства, взятые Украиной для вступления в ЕС. Но Вячеслав Черкашин, старший аналитик Института социально-экономической трансформации, ассоциированный эксперт CASE-Ukraine, считает, что «часть нововведений имеет чисто национальное происхождение». Что приготовили для налогоплательщиков чиновники, он рассказывает в своей колонке на ФБ.

Новый фискальный вызов

По результатам первого ознакомления со 149-страничным законопроектом об имплементации правил противодействия уклонению от налогообложения, который вчера представлен Министерством финансов. Всегда считал, что на фоне длительной ожесточенной борьбы с оффшорами и теневой экономикой хуже ядерного взрыва Закона 466, который произошел в 2020 году, в нормативном поле уже не будет. Именно после него количество налоговых консультантов, юристов и аудиторов возросло экспотенциально, а инвестиционный климат еще пару лет был без сознания. Однако, как говорил известный польский классик: когда думал, что достиг дна, снизу постучали.

Проект действительно получился знаковым — по уровню агрессий к налогоплательщикам, по градусу желания государства собрать налоги любой ценой, по степени чрезвычайного усложнения налогового законодательства.

Более того, для пламенных борцов с налоговыми уклоняющимися новая терминология проекта звучит как замечательная музыка — «налоговое злоупотребление», «комбинированная операция», «непосредственный и отложенный экономический эффект», «побочные выгоды», «трансфер имущества или деятельности», «гибридные разногласия» etc. Для бизнеса это тысячи бесполезных времен и куча денег, сотни новых проверок, административных и судебных споров.

Расширение инструментария давления

Взрывообразно растет инструментарий давления. Разумная экономическая причина (деловая цель) распространяется на внутренние операции. Обновленные определения «места эффективного управления» и «постоянного представительства» делают большинство иностранных компаний, экономически связанных с Украиной, заложниками, которые должны регистрироваться в налоговой (или их сделают таковыми принудительно со штрафом 600 тыс. грн), отчитываться и платить налог на прибыль. Экономически активных украинцев, в частности ФЛП, доходы которых будут признаны налоговым злоупотреблением, ждет ставка налога 30%. При этом осуществление ФЛП в течение 3-х лет налогового злоупотребления является основанием для аннулирования регистрации плательщиком единого налога.

Кстати, авторы пишут, что законопроект является воплощением стандартов ЕС и ОЭСР, но часть новаций имеют чисто национальное происхождение (такую искаженную трактовку «места эффективного управления» не найдешь нигде в ЕС или ОЭСР).

Итоги

Подытожим. Правительство (если этот токсичный документ попадет в парламент) окончательно подтвердит курс на введение сверхрепрессивной налоговой напалм-политики, а бизнес останется один на один с растущим давлением фискалов на фоне крайне недружественной и архисложной налоговой системы. Любые экономические связи с Украиной потенциально станут фискально опасными, а украинское налоговое резиденство — отдельной формой наказания нерезидентов, которые еще имеют с нами дела. Законопроект в целом глубоко враждебен идеям восстановления страны и экономики, привлечению инвестиций и возвращению беженцев — украинцев. Весь этот ужас планируется ввести с 1 января 2028 года.