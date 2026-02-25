Объемы депозитов физических лиц в госбанках упали, а иностранные их наращивают

Граждане Украины начали сокращать свои сбережения на банковских счетах, отдавая предпочтение иностранной валюте вместо национальной. В то же время на рынке происходит заметное перераспределение капитала: государственные финансовые учреждения теряют клиентские средства, тогда как банки с иностранным капиталом наращивают свое присутствие, привлекая миллиарды гривен. Об этом говорится в депозитном обзоре «Минфина».

Общая статистика: минус в гривне, плюс в валюте

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 февраля общий объем средств частных клиентов в банковской системе составлял 1 612,9 млрд грн. Только за один месяц эта сумма сократилась на 4,8 млрд грн.

Главной причиной такой динамики стало массовое снятие средств именно с гривневых счетов. За январь объем сбережений в национальной валюте упал с 1 073,3 млрд грн до 1 057,8 млрд грн (чистое уменьшение составило 15,5 млрд грн). Вместо этого украинцы начали активнее переводить деньги в твердую валюту: депозиты в иностранной валюте (в гривневом эквиваленте) за этот же период выросли на 10,7 млрд грн, что частично перекрыло общий отток капитала.

Сколько в деньгах потеряли госбанки

На фоне общего сокращения депозитного портфеля изменились и предпочтения вкладчиков в выборе финансовых учреждений. Согласно статистике, доля государственных банков на рынке вкладов населения уменьшилась на 0,2%.

Если перевести эти проценты в реальные деньги (исходя из общей суммы вкладов в более чем 1,6 трлн грн), это означает, что государственные банки потеряли более 3,2 млрд грн клиентских средств.

В то же время финансовые учреждения, принадлежащие к иностранным банковским группам, стали более привлекательными для населения. За месяц они сумели увеличить свою рыночную долю на 0,15%. В денежном эквиваленте это означает, что банки с иностранным капиталом привлекли дополнительно более 2,4 млрд грн.