Рада приняла закон о «потолке» выплат семьям погибших и пропавших без вести: сколько будут выплачивать

Верховная Рада приняла закон о социальной защите военных, предусматривающий, в частности, предельную сумму выплат семьям погибших — суммарно не более 15 млн грн с учетом уже полученных средств в случае, если сначала воин считался пропавшим без вести. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что предусматривает зако

Закон закрепляет гарантированный стандарт государственной поддержки в размере 15 миллионов гривен для каждой семьи погибшего защитника.

До сих пор существовала ситуация неравенства. Семьи, чьи родные были признаны погибшими, получали фиксированную сумму единовременной денежной помощи (ОГД) в размере 15 млн грн, тогда как семьи пропавших без вести получали денежное довольствие в течение всего времени поиска, а затем еще и полную сумму ОГД. Это создавало диспропорцию в выплатах семьям, пережившим одинаковую потерю.

Теперь устанавливается прозрачный механизм — в случае подтверждения гибели защитника, считавшегося пропавшим без вести, ОГД (15 млн грн) будет выплачиваться с учетом сумм денежного довольствия, уже полученных семьей защитника за время его поиска.

Такой подход гарантирует, что общий объем государственной поддержки для каждой семьи будет равным и справедливым.

Действие закона будет распространяться на все семьи, чьи родные пропали без вести при защите Родины. Это будет обеспечивать справедливый подход ко всем военнослужащим и их семьям.

Важно отметить, что государство не будет прекращать поддержку семей защитников после получения им предельной суммы 15 млн грн. Если сумма полученного денежного довольствия достигнет 15 млн грн, семья, установив факт гибели в юридическом порядке, приобретет право на назначение пенсий в связи с потерей кормильца и оформление соответствующих государственных льгот.