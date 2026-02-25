НБУ определил, каким будет курс доллара и евро в четверг

НБУ определил новые курсы гривны к иностранным валютам на четверг, 26 февраля. Согласно информации на сайте регулятора, курсы евро и доллара особо не изменились по сравнению со средой.

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 43,24 грн. Это на 2 копейки меньше, чем в среду (43,26).

Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 50,96 грн, что на 1 копейку меньше, чем в среду (50,97).

Исторический максимум евро: 51,25 (11.02.26).

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на четверг: 12,08 грн (в среду курс был 12,078 грн).

