25 февраля 2026, 17:30 Читати українською

О вызовах, инновациях и не только: чем запомнился FinYear 2026

FinYear — конференция по инновациям в банковской сфере, которую ежегодно организуют порталы Минфин и Finance.ua. Мероприятие состоялось в Киеве 20 февраля. Хотя ивент позади, он принес участникам и гостям ценный опыт, а также план для действий и размышлений на текущий год. Рассказываем, о чем и каким был FinYear.

FinYear — конференция по инновациям в банковской сфере, которую ежегодно организуют порталы Минфин и Finance.ua.

Ивент стал полезной возможностью для поиска практических решений для всех, кто причастен к украинскому финансовому рынку — ритейлу, инвестиционным и юридическим компаниям, банкам и т. д. Спикерам выступили исключительно те, кто знает, как работать с вызовами и регуляторными изменениями. Собственным опытом и уникальными инсайтами эксперты рынка охотно делились с гостями мероприятия.

О чем говорили на FinYear?

Конференция началась с выступления заместителя начальника Института реинтеграции, реабилитации и профессионального развития ветеранов «Архитектура Устойчивости» Евгения Комарова. Его речь касалась важной миссии — отметить бизнесы важностью помощи ветеранам с адаптацией и трудоустройством. Также спикер рассказал о том, как государство поддерживает компании, помогающие с трудоустройством ветеранов. В условиях полномасштабной войны с россией тема возвращения ветеранов в гражданскую жизнь остается актуальной, а вопросы реинтеграции — ключевыми. Не обошли их и на FinYear 2026.

Следующий спикер конференции подняла важную тему Финансовой грамотности диджитал валют. Выступление подготовила Doctor of Digital Currency, финансовая советница по цифровым активам и инвестированию Анна Столпова. Она подчеркнула, что тема учета валют до сих пор не раскрыта в Украине должным образом. Именно об этом Столпова рассказывает в своей книге Учет и аудит расчетов электронными деньгами, которая стала первой в Украине академической книгой о цифровых валютах. Продолжить общение с экспертом все желающие могли в зоне нетворкинга, где она с радостью отвечала на все вопросы и подписывала свои книги всем желающим.

На FinYear также выступил представитель Нацбанка. Онлайн-доклад подготовил Сергей Николайчук, первый заместитель председателя НБУ. Его выступление касалось евроинтеграционных реформ и стимулирования экономического обновления Украины. Спикер объяснил — дополнительные проверки от регулятора внедряются для скорейшей евроинтеграции Украины. Также Сергей Николайчук поднял тему необходимости создать Ассоциацию, которая обращалась бы к НБУ с запросами от МФО и других финансовых компаний.

Не обошли стороной на FinYear 2026 и тему инвестирования. Директор по развитию бизнеса Kantar Украина Кирилл Ежов представил исследование, которое провели специально для конференции. Он показал, что только 17% украинцев сегодня инвестируют в те или иные активы. Спикер подчеркнул, что этот показатель маловат.

Выступление по теме «Smart-инвестиции для бизнеса: максимизируйте прибыль от свободных ресурсов» подготовил Григорий Овчаренко, Управляющий активами группы ICU в Украине. Компания ведущая в нашей стране и специализируется на управлении активами (инвестиции в ценные бумаги), инвестиционно-банковских услугах и брокерских операциях. Спикер рассказал об инвестициях в ОВГЗ и посоветовал подробнее изучить этот инструмент и пользоваться им, а также говорил о РЕПО и корпоративных облигациях.

Особое внимание гостей конференции привлекли дискуссии по актуальным темам. К ним присоединились сразу несколько экспертов, а за темпом, таймингом и в соответствии с темами следили модераторы.

Темой одной из дискуссий стала «Конец эпохи паролей: как Visa Payment Passkey и PSP PLATON трансформируют конверсию в E-commerce». В ней приняли участие Евгений Белодид, Директор по цифровым решениям Visa в регионе Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа и Гела Слюсарчук, CBDO, PSP Platon.

Спикеры вместе презентовали новую разработку, которую уже успели протестовать (провести первые платежи) вместе с «Люксоптикой». Новое платежное решение позволяет подтвердить потребителя и дать разрешение на оплату посредством использования биометрических данных. Это делает транзакции более безопасными, а пользователей более защищенными. Удобство для банков заключается в том, что им не придется делать дополнительные запросы в приложении, чтобы пользователь подтвердил свое лицо и подтвердил желание совершить платеж. Как объяснили эксперты, такие запросы действительно дорогостоящи для банков, да еще и нагружают банковские приложения.

Об украинском банкинге говорили в рамках еще одной дискуссии — «Как цифровые сервисы, open banking и встроенные финансовые решения меняют роль банков в развитии бизнеса». Модератором разговора выступил Президент Национальной ассоциации банков Украины Сергей Наумов, а среди участников были представители украинских банков и ритейла:

  • Ирина Староминская, Председатель правления АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
  • Евгений Шулика, СЕО АСВИО БАНКА
  • Аркадий Шидер, Заместитель Директора по развитию цифровой платформы SuperApp Банка
  • Олег Спирин, CEO VARUS.UA

Спикеры согласились, что в Украине самые лучшие финансовые приложения: быстрые, безопасные и расширенные по продуктам и сервисам. В то же время, это не останавливает развитие банкинга, а лишь мотивирует игроков рынка внедрять еще больше встроенных решений — в e-commerce и финтех компаниях. Например, чтобы пользователь мог оформлять рассрочку просто через платформу магазина, даже не задумываясь, что рассрочку ему на самом деле предоставляет банк.

В целом FinYear 2026 был вдохновенным, мотивирующим и важным мероприятием для финансового рынка Украины, игроки которого сверили часы и направились работать, развивать и масштабировать свой бизнес в условиях регуляторных изменений и внедрения судьбоносных инноваций.

С проведением мероприятия организаторам традиционно помогают надежные партнеры. Ими выступили:

  • ICU — генеральный партнер FinYear — независимая инвестиционная группа, оказывающая брокерские услуги, депозитарные услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом.

  • Monto — скорая финансовая помощь онлайн, которая делает кредитование простым, а доступ к средствам мгновенным.

  • Platon — осуществляет процессинг платежей и предоставляет услуги широкому спектру украинских участников на рынке электронной коммерции.

  • moneyveo — сервис быстрых онлайн-кредитов, оказывающий финансовую помощь без личных визитов в офисы и долгих ожиданий.

А спонсорами хорошего настроения стал партнер Gemini, угощавший вкусными чаем и кофе, «Бон Буассон» и неизменный Jack Daniel's, придавший вкус к нетворкингу после конференции.

Источник: Минфин
