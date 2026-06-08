Зарплаты чиновников в мае: кто в Кабмине получил больше всего

Заработная плата руководителей украинского правительства по итогам мая 2026 колебалась от 109 000 до 128 000 гривен. Наиболее высокооплачиваемым представителем Кабинета министров был первый вице-премьер-министр — министр энергетики страны Денис Шмыгаль. Соответствующая информация появилась на Правительственном портале .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какую зарплату получали руководители

Фактически полученная премьер-министром Свириденко Ю. А. заработная плата составила 109 097,44 гривны.

Начисленная заработная плата — 141684,99 гривны, в том числе:

должностной оклад — 128191,19 гривны;

заработная плата за время командировки — 13493,80 гривны.

Фактически полученная первым вице-премьер-министром Украины — Министром энергетики Украины Шмыгалем Д. А. заработная плата составила 128 933,35 гривны.

Начисленная заработная плата — 167445,91 гривны, в том числе:

должностной оклад — 80962,86 гривны;

заработная плата за время командировки — 86483,05 гривны.

Читайте: Средняя зарплата в Украине превысит 44 тысячи грн в 2029 году — прогноз правительства

Фактически полученная вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Украины Качкой Т. А. заработная плата составила 109097,45 гривны.

Начисленная заработная плата — 141685,00 гривен, в том числе:

должностной оклад — 67469,05 гривны;

заработная плата за время командировки — 74215,95 гривны.

Фактически полученная вице-премьер-министром по восстановлению Украины — Министром развития общин и территорий Украины Кулебой А. В., заработная плата составила 109097,44 гривны.

Начисленная заработная плата — 141684,99 гривны, в том числе:

должностной оклад — 74215,95 гривны;

заработная плата за время командировки — 67469,04 гривны.

Фактически полученная Вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины — Министром культуры Украины Бережной Т. В. заработная плата составила 109 097,44 гривны.

Начисленная заработная плата — 141684,99 гривны, в том числе:

должностной оклад — 94763,34 гривны;

заработная плата за время командировки 46 921,65 гривны.

Фактически полученная Государственным секретарем Кабинета Министров Украины Марьевичем К. М. заработная плата составила 101249,08 гривны.

Читайте: Госстат: Средняя зарплата в Украине в I квартале превысила 28,8 тысяч грн, гендерный разрыв — 27%

Начисленная заработная плата — 131492,32 гривны, в том числе:

должностной оклад — 91896,00 гривен;

надбавка за ранг — 1000,00 гривен;

надбавка за выслугу лет — 20217,12 гривны;

надбавка за работу с секретными документами — 18379,20 гривны.

Какая зарплата у украинцев

В первом квартале 2026 среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников в Украине составила 28 885 грн.

«Минфин» писал, что по данным Госстата, средняя зарплата в Украине в апреле 2026 года достигла 30 515 грн. За месяц она выросла всего на 159 грн, или 0,5%. На рынке труда также сохраняется глубокий дисбаланс как в региональном разрезе, так и между разными секторами экономической деятельности.