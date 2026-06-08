Доллар будет дорожать, но без резкой девальвации: прогноз ICU на конец года

Курс гривны к доллару на конец 2026 года составит 45,8 грн/$. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе ICU .

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Просмотр прогноза

Как отмечается, это уже второй раз через несколько месяцев ICU пересматривает прогноз. В конце 2025 года ICU прогнозировала курс на конец 2026 года на уровне 44,3 грн/$. В феврале прогноз пересмотрели до уровня 45 грн/$.

В ICU признали, что решительность НБУ в части постепенного ослабления гривны несколько выросла в последнее время.

Прежде всего, большую обеспокоенность Нацбанка вызывает резкий рост дефицита на валютном рынке.

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За 5 месяцев 2026 года НБУ потратил на интервенции по продаже валюты $18,1 млрд и это значительно выше $14,3 млрд в этот же период в прошлом году. За полный год прирост интервенций над показателем прошлого года может составить $6−7 млрд, а их общий объем приблизиться к $42−43 млрд.

Несмотря на столь значительные дисбалансы, курс доллара к гривне с начала года вырос всего на 4.4%, а евро — на 3.2%. По факту же, реальный номинальный курс гривны снизился за последние 12 месяцев на 7,8%, а реальный эффективный курс — лишь на 4.8%.

И даже при таких условиях в ICU не ожидается, что НБУ ускорит темп девальвации гривны. Он может выбрать такой сценарий только при резком сокращении внешней помощи. В то же время по состоянию на сегодняшний день дефицит бюджета в 2026 году будет полностью перекрыт внешней финансовой помощью.

Тем не менее, с учетом динамики за 5 месяцев года ICU пересмотрели прогноз обменного курса в конце года до 45,8 грн/$.