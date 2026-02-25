BMW ищет компромисс с ЕС: как компания планирует избежать пошлин на электромобили Mini из Китая

Немецкий автоконцерн BMW начал переговоры с Европейской комиссией об отмене индивидуальных импортных пошлин на свои электромобили бренда Mini, которые собираются на китайских заводах. Стороны обсуждают возможность введения модели минимальных цен, которая могла бы стать альтернативой действующим тарифным барьерам. Об этом сообщает Reuters 25 февраля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Успешный прецедент от Volkswagen

Информацию о кулуарных переговорах сообщило немецкое деловое издание Handelsblatt со ссылкой на двух осведомленных лиц. Этот шаг стал возможен благодаря недавнему успеху другого европейского автогиганта — группы Volkswagen. В начале февраля ее бренд SEAT/Cupra после многомесячных дискуссий добился освобождения от пошлин для своего электрического купе-внедорожника Tavascan.

Ожидается, что подобные соглашения могут заключить и другие компании. В частности, китайские автопроизводители также ищут пути для получения индивидуальных льгот при поставках своих электромобилей на европейский рынок. Официальный представитель BMW отказался комментировать сообщение в прессе, а в Еврокомиссии не предоставили оперативного ответа на запросы журналистов.

Двойная стратегия автопроизводителя и размер пошлин

Параллельно с переговорами о механизме минимальных импортных цен BMW использует и юридические инструменты. Вместе с рядом других автомобильных компаний немецкий концерн оспаривает европейские пошлины в судебном порядке.

Ограничения на импорт электромобилей китайского производства были введены Европейским Союзом в конце октября 2024 года. Этому предшествовало масштабное антисубсидионное расследование со стороны европейских регуляторов. Для компании BMW, которая производит в Китае электрические модели Mini Cooper и Mini Aceman, таможенная ставка была установлена на уровне 20,7%.