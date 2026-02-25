Минцифра обновила сервис проверки е-подписей по стандартам ЕС

Украина делает еще один шаг к цифровой интеграции с Европой. Министерство цифровой трансформации обновило сервис валидации электронной подписи на платформе id.gov.ua. Теперь проверка КЭП отвечает актуальным стандартам Евросоюза, а результаты обладают полной юридической силой в электронной форме.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это обновление существенно упростит трансграничную работу для предпринимателей, юристов и государственных учреждений.

Что нового в сервисе

Теперь система все равно быстро проверяет как украинские КЭП, так и электронные подписи партнеров из стран Евросоюза. Больше не нужно использовать сторонние сервисы для подтверждения договоров с европейскими контрагентами.

Вместо скриншотов или бумажных протоколов, сервис генерирует электронный отчет о валидации. Он заверяется электронной печатью КНЕДП «Дия», что придает документу юридический вес для представления в суды, налоговый или иные государственные органы.

Электронный отчет является самодостаточным доказательством подлинности подписи.

«Этот отчет имеет железобетонную юридическую силу — его можно смело добавлять в дела компании или предоставлять как доказательство в госорганы или суд», — говорится в сообщении.

Как воспользоваться обновлением

Все работает просто и без регистрации:

Перейдите на страницу обновленного сервиса по этой ссылке.

Загрузите файл с подписью.

Мгновенно получите результат валидации КЭП и скачайте официальный отчет.

Важно для бизнеса и разработчиков

Минцифра призывает компании, уже интегрировавшие проверку подписей в свои системы, перейти на новую версию сервиса. Предварительная версия будет работать только до 1 июня 2026 года.